Star Plus Pase Libre: ¿Cómo conseguir GRATIS el servicio de streaming en diciembre?

Star Plus es el más reciente servicio de streaming que llegó a México, con un catálogo de clasificación +16, que incluye populares series como Los Simpson, Alien, Bones, The walking Dead entre otras. Si bien, es verdad que este servicio es relativamente nuevo, rápidamente a comenzado a ganar popularidad en el pais.

A pesar de que en algunos países de Europa el servicio viene incluido al contratar Disney, en México se tiene que pagar por separado, lo que ha hecho que sea más retador ganar suscriptores. Pensando en ello la compañía ha revelado que dará días gratis del servicio para que todos los interesados lo puedan probar.

Mediante un comunicado, Star plus ha informado que abrirá el acceso a su servicio en los siguientes días: Durante el premio de Abu Dhabi, en el partido PSG vs Mónaco, además en los partidos de Monday Night Football de Packers vs Bears y Buccaneers vs Bills. A todo esto también van a incluir episodios de la serie de Chucky, la película Free Guy entre otras que acaban de lanzar en la plataforma.

¿Cuándo estará GRATIS Star Plus?

En resumen, Star Plus estará gratis del viernes 10 de diciembre al día 12 del mismo mes, para que se pueda ver este contenido de forma libre y gratuita, en caso de que decidas contratar durante estos días, tu periodo de facturación comenzará el día 13, este acceso gratuito únicamente estará disponible en México, Brasil, Chile, Perú y Colombia.

Para acceder a dicha "promoción" bastará con descargar e instalar la aplicación, crear una cuenta y posteriormente disfrutar del servicio durante los días gratuitos. Posteriormente, será necesario realizar un pago si se desea continuar con las suscripción activa para acceder a todo el contenido del catálogo.

¿Cuánto cuesta Star Plus?

Star+ de forma individual tiene un costo de $199 pesos mexicanos, si lo adquieres por mes. Sin embargo, si deseas rentarlo por un año te costaría 1,999 pesos, lo que te ahorraría dos meses de servicio.

Por su parte, suscribirse únicamente a Disney Plus, tiene un costo de $159 pesos mexicanos por mes, o $1,599 por año. Teniendo un ahorro de $309 pesos, lo que equivale a un ahorro de casi dos meses en la suscripción anual.

Si adquieres Star Plus junto con una suscripción de Disney+ te costaría $249 pesos mensuales. Por lo tanto, si adquieres un paquete anual con el servicio de Disney Plus y Star Plus su costo será de $2 mil 988 pesos mexicanos.

Esto funciona como una estrategia para que más personas adquieran el servicio, con esto se puede ver las películas y series de forma gratuita, así se puede tomar la decisión de adquirir o no dicha plataforma.

