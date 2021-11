YouTube ya no visualizará cuántos 'no me gusta' tienen los videos y esta es la poderosa razón

Las redes sociales concentran a muchas usuarios de perfiles distintos por lo resulta natural que se muestre el contento, o descontento, por ciertos contenidos. En espacios como Facebook está acción se expresa a través de botones como el “me gusta” para indicarle a la persona que hizo ese contenido que es de su agrado, en el caso de Youtube va un paso más allá con el botón de “no me gusta” para indicar todo lo contrario.

Bajo esta primicia, algunos videos de Youtube se han vuelto populares por romper récords de “dislikes” uno de ellos fue recientemente el tráiler de Call Of Duty Infinite Warfare que hasta el día de hoy lleva 3.9 millones de “no me gusta” en comparación a los 645 mil “me gusta”.

El botón no desaparece por completo pero la cifra sí

A partir del día de hoy, todos los videos dejarán de mostrar la cantidad de “dislikes” con los que cuenta, aunque el botón no va a desaparecer, solo lo hará el número mostrado en pantalla. Las únicas personas que pueden visualizar este número son las que tengan acceso a la cuenta que subió dicho video, mediante el Youtube Studio, ahí se seguirán mostrando de forma normal las métricas de los contenidos.

Las personas podrán seguir dando “no me gusta” pero ya no aparecerá públicamente el número, de acuerdo a la plataforma en su sitio web oficial dicen lo siguiente:

Queremos crear un entorno inclusivo y respetuoso donde los creadores tengan la oportunidad de triunfar y se sientan seguros para expresarse.

De acuerdo a estudios que ha hecho la compañía, se descubrió que cuando las personas no ven el número de “dislikes” en pantalla, es menos probable que pulsen sobre él, con todo esto se notó una reducción de ataques y de mal comportamiento por parte de las personas que usan la plataforma, también se enfocaron en aquellos creadores de contenido que apenas van comenzando y que reciben un mal trato a causa del número de dislikes,

Finalmente, todos estos estudios que hicieron confirmaron que los ataques negativos y “dislikes” ocurren en los canales pequeños y gracias a esto, la desaparición del número de “no me gusta” será una realidad. Este cambio será gradual, se espera que en próximas semanas se implemente en la mayoría de los canales.

Youtube espera con esto que sea un lugar con menos ataques, y mejor convivencia, entre sus usuarios además de un entorno inclusivo y lleno de respeto.

