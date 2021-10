Anuncian 'GTA The Trilogy The Definitive Edition' y los fans de la franquicia enloquecen

El rumor había inundado los foros gamers y las redes sociales, muchos creían que no pasaría, pero ocurrió: RockStar anunció ‘Grand Theft Auto (GTA) The Trilogy The Definitive Edition’, que es la remasterización de ‘Grand Theft Auto III’, ‘Grand Theft Auto: Vice City’ y ‘Grand Theft Auto: San Andreas’, tres de los juegos más famosos de la franquicia.

Lo sorprendente es que los títulos llegarán para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PS5, PC (tienda RockStar) antes de que acabe el año y para iOS y Android, antes de que acabe el primer semestre de 2022, por lo que prácticamente todas las plataformas están cubiertas, por lo que los fans explotaron de emoción al escuchar la noticia.

Grand Theft Auto, una franquicia sin comparación

Los títulos de 'Grand Theft Auto' son tan populares y buenos que superar a cualquier otro juego, cuyos desarrolladores se conforman con vender entre 4 y 5 millones, pero para entender la euforia por esta noticia, sólo hay que saber que 'GTA V', que salió en 2013, ha vendido al menos 150 millones de unidades y en pleno 2021 se han comprado 10 millones, por loque también se prometió un remake para PS5, Xbox Series y PC que saldrá el año que viene.

El primer 'GTA' se estrenó en 1997 para PC, PlayStation y Game Boy Color, era en 2D con una vista aérea. Para el 2001 llegó 'GTA' III, con gráficos 3D y con un mundo abierto, lo cual enloqueció a los fans e hizo que la leyenda comenzara. Todos las ediciones tratan de explorar una ciudad completa en el papel de un delincuente o mafioso.

La ‘Grand Theft Auto (GTA) The Trilogy The Definitive Edition’ llega como un “regalo” para los fans, pues este mes se cumplen 20 años del lanzamiento de 'GTA III', el cual está ambientado en una Nueva York ficticia, mientras que 'Grand Theft Auto: Vice City' lo hace en Miami, y 'Grand Theft Auto: San Andreas' en Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas.

"Los tres juegos incluirán actualizaciones importantes, como mejoras gráficas y mejoras en la jugabilidad, al tiempo que mantendrá el aspecto clásico de los originales", de acuerdo con el comunicado de prensa de RockStar.

