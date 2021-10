Far Cry 6 sienta las bases para una "revolución" en los juegos de Ubisoft

Luego de varios retrasos para llegar a las manos de todos los jugadores, el pasado 6 de octubre se estrenó Far Cry 6, la nueva entrega de la exitosa saga de Ubisoft, y que no sólo podemos decir que valió la pena la espera, sino que también es un gran juego en el que el usuario se podrá sentir parte de una revolución.

Si tuviste la oportunidad de jugar antes algún título de la saga sabrás de antemano que serás el encargado de acabar con un líder bastante cruel y con ideas tan descabelladas que parecen sacadas de la mente de un loco, pero en Far Cry 6 todo indica que el villano es la cereza del pastes, porque entre más se conoce la historia más cautivado te puedes llegar a sentir por las intenciones y acciones del dictador Antón Castillo, quien es interpretado ni más ni menos que por Giancarlo Esposito (Gus Fring, en la serie Breaking Bad).

Historia

El dictador Anton Castillo rige los destinos de todos los habitantes de Yara, ubicado en una isla en Latinoamérica, quien se encuentra preparando a su hijo Diego para que siga sus pasos y mantenga viva la dictadura que inició en 1967.

Bajo un gobierno sincronizado y bien armado, Castillo produce el viviro, una sustancia que crece en los campos de tabaco, y que "vende" como un remedio para curar el cáncer. Sin embargo, quienes se dedican al cultivo de esta planta son algunos de los habitantes, pero también los enemigos políticos del dictador, quienes esclaviza y mantiene "apresados" dentro de la isla.

Un grupo de guerrilleros serán los encargados de acabar con este legado, para lo que habrá decenas de pérdidas humanas, pero todos con el único objetivo: eliminar a Anton Castillo.

Los gráficos y el arsenal son sencillamente increíbles. Foto: Especial

Diferencias con otros Far Cry

Lo que debes de saber si es que todavía no has adquirido este maravillo título es que te brindará cientos de horas de juego, por lo que lo hace el más largo de la saga, hasta ahora. Hay momentos memorables y personajes entrañables que aderezarán los diálogos y complementarán toda la revolución que ocurre frente al jugador, cuyo protagonista es Dani Rojas, de quien se puede elegir el sexo desde el comienzo, y, aclaramos, eso no cambiará en nada el curso de la historia.

Pero, ¿cuál es la diferencia de este Far Cry con el resto? Para empezar, la historia es intensa, en momentos compleja, humana, racional y hasta fascinante, por lo que antes de que te des cuenta habrás jugado más de cuatro o cinco horas de un tirón. Además, el equipo de Ubisoft agregó algo que hemos visto en otros títulos —Watch Dogs: Legion o Assassin´s Creed— de la compañía francesa: juntar a un equipo para encabezar la rebelión, pero con base en sus habilidades.

Además, rescataron algunas de las características de sus antiguas entregas, como fue Far Cry Primal, ya que en este sexto título de la saga el protagonista cuenta con el apoyo de los tres reclutas más fieles, divertidos y carismáticos: el cocodrilo "Guapo", el perro "Chorizo" o el gallo "Chicharrón". Estos reclutas no serán determinantes en un momento de combate, pero su uso adecuado podrán brindar una ventaja durante un tiroteo, especialmente cuando Dani se ve rodeado.

Lo mejor del juego son las modificaciones que se puede hacer a las armas. Foto: Especial

Armamento variado

Uno de los reclutas más trascendentales en la historia es Juan Cortez, quien no sólo se vuelve amigo de Dani, también le enseña a modificar el armamento, vehículos y hasta le enseña algunas lecciones de vida, como "utilizar la herramienta adecuada para el trabajo adecuado", frase que se terminará salvando la vida del protagonista en más de una ocasión.

En este aspecto es cuando las verdaderas habilidades de Dani brillan, porque el haber estado en el ejército le permite al veterano saber manejar distintas armas, cuchillos, vehículos y hasta modificar su arsenal y automóviles únicamente con metal, basura, tornillos y otros objetos que el jugador irá encontrando a lo largo del trayecto.

De igual forma, Dani podrá pilotar helicópteros, aventarse en paracaídas, conducir camiones y hasta el manejo de explosivos, éstos últimos será una de las armas más divertidas y alocadas para emplear, porque si bien la mayoría de las misiones van en sigilo, cuando debes enfrentarte a decenas de soldados puedes usar bombas molotov, lo que llenará todo de luces y caos.

Historias dentro de la historia

Algo entretenido y destacable de Far Cry 6 son esas pequeñas y no tan pequeñas submisiones, que, según los géneros, esta sexta entrega de la saga es un "sandbox", lo que quiere decir que el jugador se puede perder del objetivo principal para desarrollar al máximo las ramas que se encuentran dentro de la historia.

La mayoría de estas misiones llevan por objetivo ayudar a otros personajes que están entorno a la revolución en Yara, pero que entregan recompensas sustanciosas, que van desde herramientas para mejorar las armas, armamento y hasta equipo táctico, con el que la revolución en contra de Anton Castillo será un poco menos complicada.

Dentro del juego hay oportunidad de realizar algunas acciones alocadas y divertidas, que van desde aventarse en paracaídas hasta prender fuego a los enemigos y dejar que cause un incendio en los plantíos del viviro, lo que puede llegar a ser un poco cruel.

Parecido con la realidad

En más de una ocasión los desarrolladores han dicho que Far Cry 6 no tiene nada ver con la situación política que se vive en Cuba, a pesar del enorme parecido que se tiene. Sin embargo, el equipo se inspiró en este país para la creación del videojuego.

Incluso, Navid Khavari, director narrativo del videojuego, detalló que pasó alrededor de un mes investigando y hablando con los habitantes de la isla, al grado de que se enamoró de la cultura y la historia de Cuba.

Esto quedó muy bien plasmado en el videojuego, porque se puede ver la arquitectura, por ejemplo, cuando hay desplazarse a la capital, Esperanza, se ve muy similar a La Habana, pero también se puede notar en los vehículos y hasta en la música, la cual el usuario puede disfrutar en el momento en que empieza a operar un automóvil.

Los recorridos a pie, a caballo, en auto y hasta en helicóptero simplemente le permitirán al jugador disfrutar de la arquitectura, de la selva y hasta de algunos animales que se van encontrando.

Observaciones

Los gráficos son óptimos y muy bien trabajados, pero hay algunos bugs y en momentos se ven unas líneas o el personaje "atraviesa" rocas y árboles, pero son detalles menores que no afectan en nada la jugabilidad.

Por otro lado, hay misiones tan complicadas que terminan frustrando al jugador, pero eso no es lo peor, porque las recompensas terminan siendo menores a lo que deberían ser.

Aunque después de un inicio explosivo y de pasar las primeras horas mejorando armas y preparándose para la revolución, hay objetivos muy sencillos y que hasta resultan aburridos.

Ahora, si eres de los que le gusta descubrir el 100 por ciento del juego, te aseguramos que tardarás muchas horas explorando, mejorando y disparando, así que tu inversión en Far Cry 6 la desquitarás durante semanas.

Uno de los mejores personajes de todo el juego es Antón Castillo, que si bien es malo hasta la médula, no es una maldad vacía, aunque tampoco justificada, simplemente es un ser complejo, inteligente y cruel, a quien se puede llegar a admirar, pero al mismo tiempo surgirá esa necesidad de quererlo derrocar y vengar a todos los compañeros caídos en batalla.

Conclusión

Far Cry 6 es un gran título que brindará horas de diversión para los jugadores, no importa que seas nuevo en la saga, porque todo es muy intuitivo y al no haber secuencia entre las anteriores entregas se siento como si fuera un nuevo juego, algo que inicias desde cero.

Nos atrevemos a decir que esta sexta entrega de la saga tiene una historia completa y redonda, además de que el villano Anton Castillo es formidable, como ya mencionamos en reiteradas ocasiones.

Por momentos los conocedores de la saga sentirán que es muy parecido a las anteriores entregas, pero las pequeñas diferencias hacen que este título sea uno de los mejores, así que sólo te queda distar y encabezar la revolución en Yara.