Youtube Rewind: Este año no habrá el tradicional recuento con lo mejor del año

Año con año, Youtube revela un vídeo especial llamado “Youtube Rewind” donde se muestra un resumen con los mejores momentos y videos realizados durante todo el año, por parte de su comunidad y creadores en todo el mundo, todo esto con la finalidad de celebrar el fin de año.

Después de 10 años, esta tradición está a punto de terminar, pues se sabe que la celebración anual de Youtube Rewind, últimamente no ha sido bien recibida, recordemos que en 2018 el video más comentado tuvo 19 millones de dislikes y solo 3 millones de likes, mientras que la edición 2019, contó con 9.5 millones de dislikes a comparación de los 3.4 millones de me gusta.

Durante el 2020, la plataforma dijo que debido a la pandemia mundial no era el momento para realizar este vídeo. Ahora para 2021, el medio Tubefilter ha mencionado que Youtube ya no hará más este tipo de videos, de momento no es claro el por qué, aunque muchos rumores aseguran que es debido a la cantidad de dislikes que han recibido o incluso por la pandemia.

Lo único que se ha mencionado es que este podría ser el fin de un ciclo.

Por otra parte, la cuenta oficial de Youtube Creators en Twitter ha estado dando pistas de otro tipo de celebración, recientemente en un tweet han dicho lo siguiente:

“Gracias a todos los creadores involucrados en Rewind. Estaremos ?? para tus Rewinds mientras reenfocamos nuestras energías en celebrarte y las tendencias que hacen de YouTube ?? con un tipo de experiencia diferente y actualizada. ¡Estén atentos!”

Tal vez esto da algunas pistas de lo que la compañía está pensando como celebración anual para resaltar lo más importante que sucedió en Youtube. Por ahora, solo resta esperar para conocer lo que sucederá con este especial conteo anual.