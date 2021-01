Comprar ropa no será como antes, ahora deberás "PROBÁRTELA" en internet

La pandemia originada por el Covid-19 ha afectado la economía de todo el mundo, pero también ha acelerado la innovación tecnológica, debido a que cada día hay nuevas aplicaciones y usos para las cosas.

Durante estos largos meses de confinamiento, en algún momento todos nos hemos visto orillados a comprar algún artículo en línea, ya sea por miedo a exponernos o simplemente porque el objeto no estaba en ninguna tienda. Dentro de estas adquisiciones está la ropa, con la que ha habido algunas complicaciones, ya que a veces no es de nuestra talla o el modelo no es el mismo que vimos en la página web del sitio.

Ante esta sencilla, pero complicada cuestión, se están impulsado los "probadores virtuales". Sí, así como lees. La empresa Zalando está trabajando en el desarrollo de está tecnología, que lleva como objetivo la satisfacción de los usuarios y al mismo tiempo aprovechar la realidad virtual.

Hace unas semana, Zalando adquirió el probador virtual de Fision, una empresa que cuenta con un software especial para que las personas usen un "probador virtual" en 3D.

Con el objetivo de satisfacer las necesidades de los compradores, se está trabajando en una app que permitirá a las personas escanear su cuerpo con su celular (el cual consiste de tomar dos selfies) e ingresar los datos como: altura, edad, peso y género, lo que creará un avatar en 3D con las medidas corporales precisas y así se podrán "probar" la ropa de forma digital.

Esta herramienta que podría entrar en funciones durante este 2021, se busca evitar las devoluciones y de paso ahorrar en combustible (por parte de los repartidores), bolsas y energía de producción. De esta forma, la app se podría considerar amigable con el medio ambiente.