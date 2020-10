¡Xbox Series X y Xbox Series S: precio oficial en México!

Ahora sí, que no haya más rumores ni especulaciones, amanecimos de nuevo con un tuit de Xbox donde por fin revelaron el precio oficial del Xbox Series X y Xbox Series S en pesos mexicanos.

Sobre el Xbox Series X, como lo habíamos previsto aquí en El Heraldo de México, su precio será de 499usd, que en pesos mexicanos son $13,999.

Recordemos lo que sabemos de ambas consolas.

Xbox Series S

Del lado del Xbox Series S los 299usd que habíamos reportado en México se traducen en $8,499 pesos.

Precio: $8,499

Color: Blanco

Características:

-Totalmente digital

-1440p y hasta 120 fps

-Directx Ray Tracing

-Sombreado de velocidad variable

-Frecuencia de Actualización Variable

– Ultra baja latencia

-SSD personalizado de 512GB

-Streaming de contenido en 4K

- 4 Teraflops

-4K escalado para juegos

Xbox Series X

Precio: 13,999$

Color: Negro

Características:

-Ray Tracing

- 4k nativo

- Hasta 120 fps

-Sombreado de velocidad variable

-Frecuencia de Actualización Variable

-Ultra baja latencia

-12 Teraflops

-SSD de 1 TB

- Lector óptico 4k Ultra high Definition Blu-Ray Drive.

Ambas consolas saldrán a la venta el 10 de noviembre y se podrán pre-ordenar a partir del 22 de septiembre de este año.

Ahora sólo queda esperar a que PlayStation anuncie cuánto costarán ambas versiones de PlayStation 5 para que comience la guerra de los precios.

Adicionalmente, en 12 países afortunados, Microsoft ofrecerá su programa Xbox All Access, en el que los usuarios podrán adquirir una consola en 24 plazos mensuales de $24.99 dólares, que además incluye dos años de Xbox Game Pass, que a su vez ya incluirá EA Play.

Esto es un programa muy atractivo para quienes no pueden pagar 14 mil pesos de golpe, aunque acabarán pagando un 20% más por la consola al final. Lamentablemente, este programa no llegará a México, al menos no este año.

