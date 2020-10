Captain Tsubasa: Rise of New Champions, ¡sé un Súper Campeón! | Review?

Captain Tsubasa: Rise of New Champions llegó para darle un golpe de nostalgia a todos los que crecimos con la serie animada. El juego retoma las aventuras de Tsubasa Ozora, antes conocido como Oliver Atom, en las canchas del colegio con sus amigos.

Si bien no es un juego que ofrece el nivel de realidad de la simulación de un FIFA o un PES, es un juego bastante divertido con un estilo más arcade, en el que irás desarrollando habilidades para lograr las fintas especiales y los disparos distintivos de los personajes del anime.

La cancha es infinitamente más pequeña que en la serie, evidentemente, pero los partidos son igual de intensos y competitivos. Para quienes conocen a esta historia como los Súper Campeones, cabe recordar que además de Oliver, otros personajes portan su nombre japonés en este juego, como Steve Hyuga (Kojiro Hyuga), los hermanos Korioto (Tachibana) o Benji Price (Genzo Wakabayashi, apréndete esa).



Tiene dos modos de historia, una llevada por el Capitán Tsubasa, en la que deberás vencer a los tradicionales rivales, los hermanos Tachibana, Kojiro Hyuga y demás; y la otra forma es el modo nuevo héroe, en la que crearás un personaje y te unirás a uno de estos equipos para aportar y crecer, hasta llegar a jugar partidos internacionales.

Ambos tienen una buena cantidad de diálogos que se sentirán como ver el anime, aunque si no puedes esperar al siguiente partido, siempre podrás saltarlos. Ya entrados en el juego, hay una mecánica que reina sobre todo, las barras de habilidad y resistencia: la primera es para hacer tiros y maniobras especiales como en la serie y la segunda es la que dicta la posibilidad de que un arquero se coma un gol.

Es muy nostálgico que a medio partido de repente se detiene el juego para ver la animación de algún momento de la serie, como competir por un cabezazo, un portero haciendo alguna atajada legendaria, o alguna de las ocurrencias del querido Capitán.

Estas escenas especiales te harán sentir invencible, además de tiros, hay superatajadas, que detienen cualquier tiro, lo que es un muy buen recurso final. De repente el juego se torna un tanto repetitivo, entre la ausencia de faltas, que hacen que puedas barrer constantemente a quien te despoje del balón; además de que podrás hacer fintas y disparos potentes siempre que tengas suficientemente llena la barrita, pero tarde o temprano llega el premio.



Tiene algunas fallas en los pases, que no siempre son precisos a donde uno quiere enviarlos y en el cambio de jugador, que falla por momentos, o tiene lógicas extrañas. Lo que sí es un hecho es que visualmente es muy fiel al anime y sin duda el juego que muchos hubiéramos deseado que existiera cuando éramos más pequeños: Bandai Namco ha sobresalido en esto, al menos este año, empezando con Dragon Ball Z: Kakarot y ahora Captain Tsubasa: Rise of New Champions. [nota_relacionada id=1232154]

En conclusión, es una maravilla para los amantes de los Súper Campeones, aunque algo alienado a la serie que nos acompañó al crecer con nombres japoneses y sin doblaje. El juego en sí tiene aportes dramáticos por los diálogos de la historia, que le dan esa emoción que de repente se pierde con el bucle en el que podemos caer al repetir entradas, regates y tiros hasta conseguir un gol. También apapacha nuestra nostalgia con todos los personajes favoritos del anime y sus movimientos especiales, por lo que los fans seguramente lo amarán.

Así que ya saben, si quieren encarnar a estos personajes y meter un gol con un tiro del tigre, el juego para hacerlo ya llegó y está disponible para Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 y PC.



