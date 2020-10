Among Us: Te decimos dónde descargar y cómo jugar el hit de la temporada

Justo cuando pensábamos que Fall Guys: Ultimate Knockout se consumaría como el videojuego no sólo del verano, sino del año, Among Us tomó su segundo aire y se logró posicionar como uno de los favoritos de los gamers.

Este juego de la desarrolladora InnerSloth salió a la venta en octubre de 2018 y lo cierto es que hizo poco o nada de eco en los amantes de los videojuegos; sin embargo, es ahora que ha cobrado popularidad y hasta ha servido de inspiración para divertidos memes.

https://www.youtube.com/watch?v=NSJ4cESNQfE

¿De qué trata Among Us?

Among us es un juego tipo multijugador online que sólo acepta de cuatro a 10 personas, quienes se encuentran juntos dentro de una nave espacial, es decir, tu rol será el de un astronauta.

¿Y entonces qué es lo divertido de Among Us si estás 'encerrado' con los otros jugadores? Pues bien, debes saber que al momento de conectarte a la partida, dos de los participantes recibirán el rol de 'impostores' y ahí es donde comienza la magia, pues los demás no sabrán quiénes son los jugadores falsos.

Entonces, esos dos 'impostores' deben terminar con el resto de los jugadores y para ello deberán sabotear la nave espacial.

https://www.youtube.com/watch?v=rx1IIEwwX_g

¿Cómo jugar Among us?

Al iniciar la partida, los jugadores deberán explorar las diferentes salas y tratar de ganar las misiones que ahí se les presentan; sin embargo, durante ese lapso, los 'impostores' deben matar a uno de los participantes; en ahí cuando comienzan las polémicas, pues los demás participantes deberán votar para encontrar al jugador 'falso'.

Y hay varias opciones tras la votación: Si nadie está del todo seguro sobre quiénes son los 'impostores' no pasa nada y la partida continúa; pero si por mayoría eligen a algún participante, entonces éste será expulsado de la nave espacial y el juego te dirá si era o no el 'impostor'.

https://www.youtube.com/watch?v=D97bOXJRZxA&

Durante el juego podrás interactuar con algunos objetos con tan sólo acercarte a ellos y la forma para moverse dentro de la nave es de lo más sencillo, pues con solo tocar la pantalla hacia donde quieres ir, tu avatar se moverá hacia allá.

¿Dónde descargar Among Us?

Este videojuego de moda es que está disponible para computadora y dispositivos móviles; y es gratis en la mayoría de sus versiones -aunque puedes hacer algunos micropagos en ciertas misiones-. Checa dónde puedes descargarlo:

PC : En el sitio oficial de InnerSloth deberás pagar lo que quieras (el mínimo es de 5 euros, unos 128 pesos mexicanos); también está disponible en Steam por 4.99 dólares (aproximadamente 109 pesos); aunque igual puedes descargar la versión gratuita de Android para Windows

: En el sitio oficial de deberás pagar lo que quieras (el mínimo es de 5 euros, unos 128 pesos mexicanos); también está disponible en por 4.99 dólares (aproximadamente 109 pesos); aunque igual puedes descargar la iOS : Es gratis en la App Store

: Es gratis en la Android: Es gratis en la Play Store

