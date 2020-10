Tell Me Why, el nuevo juego de los creadores de Life is Strange | Review

Tell Me Why es el nuevo videojuego de Dontnod Entertainment, distribuido por Xbox Game Studios, un videojuego de aventura que nos recuerda a las dinámicas del extinto estudio Telltale Games y sus aclamados juegos por capítulos entre los que destacó la saga de The Walking Dead.

Una de las partes más importantes de los videojuegos es la narrativa, y Dontnod Entertainment nos presentó en Tell Me Why una historia muy interesante donde el realismo mágico, las relaciones familiares y el misterio son la clave para hacer de este juego uno muy original y entrañable que sin duda vale la pena jugar.

[nota_relacionada id=1208217]

La historia es sobre dos hermanos gemelos: Alysson y Tyler, quienes se reencuentran 10 años después de la trágica muerte de su madre y regresan a la casa donde crecieron para tratar de resolver dudas que quedaron en el aire, para poder cerrar ese capítulo en sus vidas. Las respuestas a las preguntas que han acompañado a este par durante esta década no serán tan fáciles de conseguir, ya que con cada acontecimiento irán encontrando más y más detalles.

El videojuego está conformado por tres capítulos que duran aproximadamente 4 horas de juego cada uno. Durante la historia, el juego te hará alternar entre los dos mellizos para ir tomando decisiones y teniendo recuerdos compartidos que les ayudarán a descubrir cosas sobre el pasado y así poder ir avanzando.

Tell me Why Foto: Especial

Igual que en el videojuego de Life is Strange, aunque las decisiones sí afectan las relaciones que tienen los personajes, no influyen en grandes acontecimientos del juego, como sí sucede en las series de Telltale.

La historia del videojuego es muy profunda en cuanto a los temas que toca ya que habla de la sexualidad, la memoria, las desigualdades económicas y la familia. Todo sucede en la localidad de Delos Crossing, en los climas fríos de Alaska.

[nota_relacionada id= 1222676]

Durante el juego, es importante ponerle atención a los pequeños detalles, ya que con ellos podremos resolver algunos de los acertijos que se presentarán, además, la comunicación telepática de los hermanos permite que nos sintamos guiados y acompañados todo el tiempo.

Tell me Why Foto: Especial

Los puzzles que se presentan en esta historia mantienen un grado de complejidad bajo siempre y cuando, hayamos puesto atención a los detalles y a todo lo que está a nuestro alrededor. Si por algo nos atoramos en algún punto, el otro gemelo nos dará las pistas necesarias para poder avanzar sin resolvernos el problema por completo.

Como se presenta en el trailer, Tyler es un hombre transgénero, pero la historia no se limita a este tema, ya que también se habla de los indígenas de Alaska y personas que tienen problemas con enfermedades mentales, mismas que el estudio desarrollador investigó a fondo para poder integrarlas con la sensibilidad correspondiente. Esto hace que la historia nos haga vivir emociones reales durante el videojuego, con estas temáticas que le dan mucha profundidad a algo que pareciera ser más simple. [nota_relacionada id=1206502]

En el pueblo hay que buscar respuestas con la ayuda de amigos, conocidos y familiares, quienes tendrán distintas reacciones a las preguntas y al cambio físico de Tyler, quien dependiendo de las desiciones que hayas tomado previamente, reaccionará ante estos comentarios de formas distintas. Tell me Why Foto: Especial

La jugabilidad es bastante sencilla, básicamente se trata de mover a los gemelos por los escenarios e interactuar con algunos objetos de su al rededor, simplemente con acercarnos y ver si el videojuego nos da la opción. Estos objetos generarán algún recuerdo o accionarán alguna escena y algunos podrán ser guardados en el inventario.

Cuando nos acerquemos a otros personajes, tendremos diferentes opciones para interactuar con ellos, esto dentro de un tiempo limitado. La decisión que tomes modificará la narrativa y la perspectiva de los personajes pero no la historia en general. [nota_relacionada id=1225174]

Mientas avanzas por el juego, el control podría comenzar a vibrar en ciertos lugares, eso significa que tendrás que enfocar con un botón hasta encontrar una silueta desdibujada que te mostrará un recuerdo que te ayudará a continuar con la historia y a descubrir cosas que los mismos personajes no habían entendido cuando eran más chicos. Tell me Why Foto: Especial

En cuanto a la música, acompaña la trama con mucha tranquilidad y está enfocada en que podamos escuchar bien las voces de los personajes y concentrarnos en las tareas en turno. El trabajo de voz es muy bueno, refleja muy bien los sentimientos de los personajes y ayuda a entender mejor las relaciones.

En conclusión, esta es una gran historia, con mensajes muy importantes, que se puede disfrutar de la misma manera que lo harías viendo una película o una serie, en la que encarnas al personaje principal y tus decisiones determinan el rumbo de la trama. Es una propuesta refrescante al estilo de videojuegos por capítulos, con una historia más enfocada en temas reales de seres humanos reales y algunos guiños carismáticos como el mito de la telepatía entre gemelos.

Los episodios se irán desbloqueando con semanas de diferencia y el último estará disponible el 10 de septiembre. El juego es exclusivo de Microsoft y está disponible para PC, Xbox One y más adelante en Xbox Series X.

Por Redacción Digital Heraldo de México

msr