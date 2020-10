Motorola: Llegó el momento de estrenar, aprovecha las promociones de Mes Moto

El smartphone se ha convertido en una herramienta esencial para el desempeño de nuestras actividades. En este Mes Moto podrás adquirir el smartphone ideal que se ajuste a tus necesidades al mejor precio. Ya sea que busques el mejor rendimiento, una batería para todo el día, la mejor cámara para tus videollamadas o simplemente un smartphone para mantenerte conectado, te invitamos a descubrir las exclusivas promociones que tenemos para ti.

Si buscas un smartphone cumplidor, que te brinde calidad, confiabilidad y una gran tecnología; no es necesario invertir una fortuna: el moto e6 plus te ofrece eso y más. Su pantalla Max Vision HD+, de 6,1" te llevará a conseguir una mejor experiencia de visualización, además de la oportunidad de sacar el fotógrafo que llevas dentro con su sistema de cámara dual. Llevate el moto e6 plus en su versión de 2/32 GB a solo $3,299.00 y en su versión 4/64 GB a solo $3,999.00 del 4 al 16 de septiembre.

La emblemática familia moto g8

El moto g8 play ofrece un sistema de triple cámara, con un potente sensor principal de 13 MP y sensor de profundidad de 2 MP. Siente la velocidad de un procesador octa-core y disfruta el rendimiento que es 30% más rápido. Las aplicaciones se abren rápidamente, por lo que vas directamente a lo que quieres. Además, cuenta con reconocimiento facial y lector de huellas digitales en un diseño sumamente moderno, disfruta de la combinación ideal entre una tecnología de triple cámara increíble y un gran desempeño. Consigue el tuyo por tan solo $3,999.00 del 4 al 16 de septiembre.

Un smartphone especial para una persona especial

Si te encanta ver mucho más allá de tu nariz y alguna vez has intentado descubrir lo que hay más allá de las cosas visibles el motorola one macro y tú se van a entender increíble. El cual, te ofrece una nueva manera de ver el mundo gracias a las incomparables características de su exclusiva cámara de fotografía Macro, la cual te permite acercar a tu objeto a una distancia mínima de hasta dos centímetros, todo sin tener que incorporar ningún accesorio. De hecho, no hay en el mercado ningún otro smartphone que te acerque más. Disponible por $4,499.00 del 4 al 16 de septiembre.

Grabar en vertical está bien cuando sólo quieres mandar un saludo en modo selfie a tus amigos, pero cuando pasan cosas que te hacen pensar “ya quiero ver esto en pantalla grande después”, no te lo imaginas reproduciéndose verticalmente en tu pantalla grande, ¡quieres ver la escena de película que presenciaste! El motorola one action está destinado a convertirse en un acompañante ideal para sacarle mayor provecho a cada momento y guardar tus mejores recuerdos, ya que su triple cámara trasera con ultra gran angular -combinada con inteligencia artificial- llega para facilitar la vida de todos aquellos que disfrutamos de capturar momentos con calidad de pantalla grande, pero estamos hartos de tener que usar siempre dos manos para lograrlo. Es tuyo por sólo $4,999.00, disponible en cadenas de retail.

Déjate sorprender con el nuevo motorola one fusion+, gracias a su novedoso sistema de cámaras se obtienen imágenes ultra definidas y de alta resolución, pues integra un sensor principal de 64 MP de ultra-alta resolución que brinda una claridad y precisión de colores excepcional. Además, ofrece una experiencia de entretenimiento optimizada con una pantalla completamente inmersiva, que se extiende de borde a borde, y rendimiento inteligente y eficiente con batería de duración verdaderamente sorprendente. Adquiérelo desde $6,999.00 a 12 MSI en este Mes Moto.

El motorola one fusion integra un increíble sistema de cuatro cámaras, su sensor de 48MP incluye funciones y características avanzadas, como tecnología Quad Pixel, para fotos más nítidas y luminosas desde cualquier ángulo independientemente de las condiciones de iluminación. Pensado para optimizar y mejorar la capacidad de IA, el procesador octa-core Qualcomm® Snapdragon™ 710 aporta un rendimiento ultrarrápido y energéticamente eficiente. Ya sea para sacar fotos o combatir a tus enemigos, verás y notarás la diferencia del funcionamiento multitareas y la posibilidad de alternar fácilmente entre distintas aplicaciones. Disponible desde $4,999.00 a 12 MSI en este Mes Moto.

Para los más exigentes

Si buscas la mejor potencia y características premium, además de un diseño sofisticado y elegante. Los nuevos motorola edge y motorola edge+ son para ti, despídete de lo convencional con la tecnología más avanzada en las categorías que más importan: un inmejorable rendimiento 5G, una pantalla dinámica e inmersiva, una incomparable experiencia en fotografía, una calidad de audio sin igual y la batería más duradera que cualquier teléfono 5G de su clase. Obtén el motorola edge a $15,999.00 y el motorola edge+ a $19,999.00 a 12 MSI en este Mes Moto.

Las promociones se pueden conseguir a través de www.motorola.com.mx, en nuestras tiendas oficiales (Moto Stores) de los principales centros comerciales, y a través de los distintos operadores y cadenas de retail del país, desde el 27 de agosto hasta el 30 de septiembre. [nota_relacionada id=1193697]