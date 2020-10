¡Habrá DC FanDome en septiembre! Aquí la fecha y horarios de los paneles

Tras el arrasador exito del DC FanDome del pasado 22 de agosto, DC Cómics anunció este viernes que alista una nueva edición para el mes de septiembre de su recién creada convención virtual mundial.

De acuerdo con medios especializados, más de 22 millones de personas en cerca de 220 países pudieron ver los paneles, conferencias y presentaciones del primer DC FanDome en agosto pasado, por lo que la casa editorial de Batman y La Liga de la Justicia planea repetir la fórmula.

Durante el DC FanDome de agosto, pudimos conocer los tráilers y avances de películas esperadas como The Batman, Wonder Woman 1984, The Suicide Squad y Zack Snyder's Justice League, así como de algunas temporadas de series como Lucifer.

¡Vuelven en septiembre!

Pues bien, como DC Cómics vio que fue todo un éxito su primer FanDome, este viernes anunció una segunda entrega de la convención virtual mundial para el próximo 12 de septiembre; al igual que en el de agosto, el evento durará 24 horas.

"Explora el multiverso", dice el trailer de este nuevo DC FanDome presentado este viernes, por lo que podemos intuir que esta edición se enfocará en los cómics, las series del llamado Arrowverse, así como para las de las diferentes plataformas de streaming y canales de televisión por cable.

https://www.youtube.com/watch?v=WSoZXBBpvfU

Paneles del DC FanDome

A diferencia del primer DC FanDome, en esta edición sólo serán cinco paneles:

WatchVerse

KidsVerse

YouVerse

FunVerse

InsiderVerse

Para poder ver los eventos de cada panel, DC FanDome pide que te registres en la siguiente página y te ofrece la opción de armar tu propio calendario; incluso, si lo agendas y vinculas con tu cuenta de correo, ésta te avisará cuando vayan a comenzar los eventos que seleccionaste.

https://schedule.dcfandome.com/

De hecho, los horarios te aparecerán de acuerdo con tu país de origen:

De igual forma, en esta nueva edición del DC Fandome habrá conferencias y mesas con dibujantes, musicalizadores, creadores, escritores e ilustradores de cómics y en general los artistas que están detrás de todas las producciones de DC Cómics.

Además, también habrá un espacio reservado para los fans más pequeños de DC Cómics; checa este trailer y anímate a registrar a tus hijos, sobrinos o al niño que aún llevas dentro y que ama a los Teen Titans.

https://www.youtube.com/watch?v=ezy491rAibU

Por Redacción Digital El Heraldo de México

