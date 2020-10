Estos videojuegos son gratis en septiembre en PS Plus, Xbox Gold y Prime Gaming

Como cada mes, los servicios de suscripción de diferentes marcas lanzan en sus plataformas digitales algunos títulos de videojuegos para descarga sin costo, por lo que hay que estar pendientes de las actualizaciones para encontrar gangas y cuidar el bolsillo.

Pues bien, septiembre no ha sido la excepción, ya que hay videojuegos interesantes entre la lista de gratuitos de PS Plus, Xbox Live Gold, Xbox Game Pass Ultimate, Prime Gaming, Stadia Pro y Uplay.

Aquí te presentamos la lista de títulos que no tendrán costo y que podrás descargar para guardarlos en tu biblioteca de PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 y PC, así como en tu nube de Google (en el caso particular de Stadia).

Lista de videojuegos gratis

PlayStation Plus

Este mes tendrás la oportunidad de descargar dos títulos: el primero es un clásico de lucha que ha perdurado ya por varios años; el segundo, uno de los battle royale más populares.

Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate

Para septiembre, Microsoft puso gratuitos dos videojuegos para Xbox One y dos más para Xbox 360.

Tom Clancy's The Division (Del 1 al 30 de septimebre - Xbox One)

The Book of Unwritten Tales 2 (Del 16 de septiembre al 15 de octubre - Xbox One)

de Blob 2 (Del 1 al 15 de septiembre - Xbox 360)

Armed and Dangerous (Del 16 al 30 de septiembre - Xbox 360)

Prime Gaming

Este servicio de suscripción (antes Twitch Prime) que incluye tu membresía de Amazon Prime incluyó en septiembre la siguiente lista de juegos gratis:

Autonauts

Effie

Pumped BMX Pro

Outcast - Second Contact

Tiny Troopers: Joint Ops

UPlay

Del 1 al 7 de septiembre podrás descargar sin costo Tom Clancy's The Division para PC.

Stadia Pro

Los usuarios de Google podrán disfrutar este mes de seis títulos populares que podrán ejecutar en su dispositivo favorito:

Hitman

Metro Last Light Redux

Hello Neighbor

Gunsport

Embr

Super Bomberman R Online

