Día de Batman: La evolución del Batimóvil a través de los años

Hay muchas disputas sobre si Batman es o no un superhéroe porque no tiene poderes, pero sea cual sea tu opinión, hay que reconocer que uno de sus mejores atributos es el famoso Batimóvil.

El primer Batimóvil de metal y engranes, por no decir de carne y hueso, que existió fue en 1955 y aunque no fue uno de los mejores si fue de los más icónicos. Este coche no estaba lleno de sorpresas y armas, era simplemente un medio de transporte basado en el Lincoln Futura con detalles en rojo y un murciélago en la parte lateral. De las cosas más características de este coche, además de los detalles en rojo era el parabrisas que era una especie de doble cúpula que dejaba independientes los lugares de Batman y Robin

[nota_relacionada id=1248036]

Después de mas de 20 años en 1989 y 1992 con Batman y Batman Returns con Michael Keaton como Batman, vimos un Batimóvil más aerodinámico y que ahora sí estaba cargado de armas, parecía más un coche de carreras y era mucho mas largo. Lo más característico de éste fue la famosísima turbina que tenía en la parte de adelante.

Poco después, en la película de Batman Forever en 1995 vimos un cambio radical del Batimóvil, partiendo de las primeras películas pero con luces de neón y unos grandes alerones en la parte de atrás, este nuevo ejemplar contaba con todo lo que se necesitaba para ser un vehículo más llamativo y recargado.

Luego, en 1997, llegó George Cooney se estrenó como Batman con un auto muy parecido al de la película de 1995 pero sin las luces color neon, con un hueco en forma de murciélago en la parte de enfrente y muchas más armas que sus antecesores, además de que este ejemplar no respetaba las leyes de la física.

[nota_relacionada id=1242887]

Para el 2008 llegó un nuevo actor, Christian Bale, a Batman y una rediseño total, aquí el Batimóvil se convirtió en una verdadera arma y el mayor cambio fue que en la parte de enfrente contaba con una increíble motocicleta.

Por último llegó Ben Affleck a ponerse el traje de Batman y el Batimóvil de esta película es una especie de mezcla entre el de la película anterior y la versión de Tim Burton de 1989 porque tiene la velocidad de un coche de carreras pero con un estilo militar muy particular.

Ahora, para la nueva entrega de Batman, misma que se encuentra detenida por el coronavirus, hemos podido tener un pequeño vistazo de lo que será el Batimovil y al parecer será un coche al que se le añadió un motor mas grande, líneas de coche de carreras a los lados haciendo referencia a los cómics de los 70 y nos morimos por saber qué más cambios ha tenido.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

msr