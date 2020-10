Nintendo lanza una Ori And The Will Of The Wisps y su edición especial

Durante Nintendo Direct Mini se confirmó oficialmente la llegada de Ori And The Will Of The Wisps a Nintendo Switch. Pero eso no fue todo, también se mencionó una edición especial que llegaría en breve a Xbox One y PC.

Ori And The Will Of The Wisps edición especial incluirá: Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisps en formato físico, una pieza de arte estilo vitral “The Flora & Fauna of Ori”, libro de bocetos, juego de tarjetas de arte coleccionables de Zine, un pin que brilla en la oscuridad y las bandas sonoras digitales, todo esto dentro de una caja que también brilla en la obscuridad.

Si estás interesado en adquirir esta edición especial, ya se encuentra en preventa con un precio de $149.99 dólares ($3,133 pesos mexicanos aprox.) más $19.50 dólares del envío a través de su sitio oficial.

https://www.youtube.com/watch?v=-QFOJ_L6yFM

Por Redacción Digital El Heraldo de México – MHL