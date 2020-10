PS4: Cómo y cuándo descargar la prueba gratis de Call of Duty: Black Ops Cold War

Sin duda el evento especial que Sony nos trajo este miércoles 16 de septiembre nos dejó con ganas de que llegue noviembre para comprar nuestra nueva PlayStation 5 junto con ella los videojuegos que también saldrán a la venta por esas fechas.

Ya tenemos precios oficiales y títulos que llegarán con la nueva PS5, entre los que destacan Hogwarts Legacy, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Devil May Cry 5, Residen Evil 8: Village, Fortnite, el tan esperado God of War: Ragnarok (aún sin nombre oficial) y, por supuesto, el nuevo Call of Duty: Black Ops Cold War.

Y si bien, Call of Duty: Black Ops Cold War será la carta fuerte de Sony y Activision, ya que el juego y la PS5 salen al mercado con tan sólo un día de diferencia, lo cierto es que quienes tenemos PlayStation 4 tendremos la oportunidad de saborear una probadita del juego.

https://www.youtube.com/watch?v=Ibr8AL4algs

Prueba gratis para PS4

Desde este 17 de septiembre y hasta el próximo domingo 20, los jugadores de PS4 podrán descargar gratis la prueba alfa de Call of Duty: Black Ops Cold War, por lo que tendrán la oportunidad de probar antes que nadie Armas combinadas: Dominio, el nuevo tipo de combate cuyos principales protagonistas serán los vehículos.

Además, quienes descarguen esta versión alfa gratis de la nueva entrega de Call of Duty también podrán poner a prueba herramientas de trabajo en diversos modos de juego 6 contra 6.

https://www.youtube.com/watch?v=rXRQyd6_5j4

¿Cómo descargarla?

Para poder descargar la prueba gratis de Call of Duty: Black Ops Cold War no será necesario suscribirse a PlayStation Plus. Lo único que debes hacer es entrar al siguiente enlace:

Prueba gratis de Call of Duty: Black Ops Cold War para PS4

Ahí, deberás confirmar que eres mayor de edad, debido a que el contenido del juego no es apto para todo el público. Posteriormente, debes darle descargar al juego.

Recuerda que la versión alfa sólo estará disponible desde este 17 y hasta el 20 de septiembre.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1306334764496908288

