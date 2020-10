Nintendo Direct Mini: Monster Hunter Rise, Ori and the Blind Forest y más

Para continuar con esta semana de grandes emociones en el mundo de los videojuegos, la compañía de la gran N presentó su tercer Nintendo Direct mini para hablar de los videojuegos de sus partners el jueves 17 de septiembre por la mañana.



Comenzó con el anuncio de Monster Hunter Rise, un videojuego de Capcom de aventura con unos gráficos muy atractivos, en el que los jugadores tendrán que vencer a diferentes monstruos entre ellos a Aknosom, Tetranadon, Gran Izuchi, Magnamalo.

Montser Hunter Rise Foto: Especial

Este videojuego estará disponible el 26 de marzo 2021 y contará con una edición de lujo.

Continuaron con otro juego de Capcom con, unos ambientes extraordinarios y criaturas que sin duda queremos conocer, Montser Hunter Stories 2: Wings of Ruin que estará disponible en el verano de 2021.

Montser Hunter Stories 2 Foto: Especial

Siguieron con la secuela de Fitness Boxing, Fitness Boxing 2: Rythm & Exercise para que con los Joy- Con del Nintendo Switch podamos dar puñetazos siempre siguiendo el ritmo, cuenta con 66 niveles renovados y 23 canciones en total, ahora incluye modo de dos jugadores y alarma para que no te pierdas tus entrenamientos. Cuanta con 9 instructores que incluyen tres nuevos, cada uno con una personalidad diferente para motivarte durante el juego que estará disponible el 4 de diciembre.

Fitness Boxing 2 Foto: Especial

El siguiente juego fue Disgea 6: Defiance of Destiny, nos presentaron a Zed, el zombie protagonista de esta entrega en la que también aparecerán otros personajes y ahora el daño se cuenta en trillones.

Este videojuego estará disponible en exclusiva para Nintendo Switch en el verano de 2021.

Disgea 6 Defiance of Destiny Foto: Especial

En el juego Empire of Sin tendrás que defender tu territorio en un ambiente mafioso con personajes muy interesantes.

Empire of Sin Foto: Especial

En Sniper Elite 4, un juego de Rebelion, tendrás que ir a San Celini, una isla en Italia a encontrar al General Tobias Smith, pero no será tan sencillo como parece. Disponible en el invierno de este mismo año.

Sniper Elite Foto: Especial

Después de eso recordaron los juegos que llegaran a Nintendo Switch próximamente como el survival The Long Dark, PGA Tour 2k21, Hades, Balan Wonderworld y Rune Factory 5. Ori Collectors edition Foto: Especial

Terminaron con el gran juego de Moon Studios Ori and The Will of Whisps que además contará con una edición de coleccionistas con los dos juegos, posters y otras cosas.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

