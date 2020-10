¡Buenas noticias! Xbox Series X llegará en noviembre con juegos de generaciones pasadas

La nueva generación de consolas está a nada de llegar, solo poco más de un mes es lo que falta para tener en nuestras manos la nueva generación de videojuegos mismos que vendrán con muchas sorpresas, como la recientemente anunciada por el equipo de Xbox, que dio a conocer que su nueva consola tendrá recompatibilidad con juegos de las tres generaciones pasadas.

Esto quiere decir que en la nueva Xbox Series X, los amantes de los juegos virtuales podrán disfrutar de títulos remasterizados que originalmente fueron lanzados para Xbox, Xbox 360 y Xbox One.

[nota_relacionada id=1232034]

“Tendremos miles de títulos para jugar que te llevarán a través de las cuatro generaciones cuando Xbox Series X se lance a nivel mundial en noviembre de 2020 a la par de 100 juegos optimizados que han sido creados para aprovechar al máximo nuestra consola más potente”, se puede leer en la página oficial de Xbox latinoamerica.

Asimismo la nueva generación de consolas será compatible con todos los accesorios diseñados para Xbox One.

¿Qué juegos estarán disponibles?

Este anuncio ha generado gran alegría entre los fanáticos de Xbox, quienes desde hace ya tiempo habían estado pidiendo la inclusión de “antiguos” juegos en Xbox One, lo que la compañía había cumplido con servicio como Game Pass, donde los usuarios pueden descargar juegos de las consolas pasadas, sin embargo, ahora la noticia ha sido recibido con mayor entusiasmo al tratarse de la última generación de consolas.

Microsoft también señaló que los juegos retrocompatibles ejecutados en Xbox Series tendrán otras ventajas que no ofrece Xbox One, como mejores tiempos de carga, un mayor filtrado de texturas, una tasa de imágenes por segundo que puede ser más alta y estable, además de HDR automático.

[nota_relacionada id=1234410]

Entre los juegos que la compañía ya ha anunciado destacan: Assassin’s Creed Valhalla,Dirt 5,Gears Tactics,Yakuza: Like a Dragon yWatch Dogs: Legion, The Medium,Scorn,Tetris Effect: Connected, Destiny 2,Forza Horizon 4, Gears 5,Ori and the Will of the Wisps,Madden NFL 21 y más.

https://www.facebook.com/elheraldodemexico/posts/944579429358302

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

ssb