Pokémon GO: Esto sabemos de Mega Pidgeot y los nuevos pases para incursión remota

Como sabemos, hacia finales de agosto Niantic anunció la llegada de las megaevoluciones en Pokémon GO! Sin embargo, no todos los pokémon podian ser megaevolucionados, y eso no dejó del todo contentos a los entrenadores.

Además, conseguir las megaenergías para poder aplicar el proceso en Venusaur, Charizard, Blastoise o Beedrill era complicado, ya que el juego daba muy poquitas en cada megaincursión. Afortunadamente eso ya cambió, pues Niantic bajó la cantidad de elementos que debemos tener para megaevolucionar a nuestros pokémon.

Y ya más recientemente, se anunció que en septiembre podrían llegar dos megaevoluciones más, la de Pidgeot y la de Houndoom, siempre y cuando cumpliéramos los retos que Niantic lanzó en su blog oficial.

Logro desbloqueado

Y es que para poder tener acceso a Mega Pidgeot los entrenadores debía completar 2 millones de megaincursiones, reto que se cumplió apenas este lunes 14 de septiembre.

Entonces, tras desbloquear el logro, Niantic anunció que a partir de este viernes 18 de septiembre ya podremos megaevolucionar a nuestro Pidgeot. Esto quiere decir que el pokémon volador de la primera generación de la región de Kanto contará con una imagen diferente.

A partir de ese día, Mega Pidgeot aparecerá como jefe en las megaincursiones y deberás vencerlo para conseguir las mega energías. Lo más probable es que para la primera megaevolución de Pidgeot nos pidan 200 megaenergías y 50 para las siguientes -luego de que ya lo tengas registrado y quieras volver a megaevolucionarlo-.

Como todas las megaevoluciones, Mega Pidgeot tendrá sus limitantes, ya que sólo permanecerá así durante cuatro horas, además de que no lo podrás usarlo para defender gimnasios o en las peleas de la Temporada 4 de la Liga de Combates GO.

Ahora bien, la siguiente megaevolución que podríamos tener sería la de Houndoom, pero para conseguirlo, debemos ganar 275 millones de combates utilizando nuestros pokémon megaevolucionados. El jueves 17 de septiembre o a más tardar el viernes 18 sabremos si se logró y cuándo comenzaría a aparecer Mega Houndoom en las megaincursiones.

Nuevos pases gratis para incursión

Debido a que muchos entrenadores viven en países que continúan en emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, Niantic ha implementado los pases de incursión remota, para que puedas participar en los 'raids' a distancia, es decir, sin necesidad de estar en el gimnasio.

Si entras a la tienda, cada pase de incursión remota cuesta 100 pokémonedas, o bien, puedes comprar el paquete de tres pases por 250 pokémonedas. Sin embargo, en un par ocasiones Niantic ha puesto a la venta este paquete por sólo una pokémoneda.

Y será hacia la mitad de septiembre cuando este pack con tres pases para incursión remota aparezca dos veces en la tienda por una moneda. De acuerdo con el juego, el primer pack estará disponible del 15 al 19 de septiembre, y el segundo del 21 al 29 de septiembre.

