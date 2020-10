Among Us 2: Qué sabemos sobre la expansión del adictivo juego para celulares y PC

Among Us se ha convertido en tema de conversación en redes sociales debido a que el juego de 2018 cobró fama durante las últimas semanas, y al día de hoy ya podemos decir que es el rey de las búsquedas en las plataformas de Steam y en las tiendas de Google y Apple.

Recienteme el popular juego de la desarrolladora independiente Innersloth reveló que Among Us ya está en el Top 10 de Steam, la plataforma de juegos de PC, pues en sólo tres meses pasó de tener 600 a 300 mil jugadores al día -en promedio-. En el caso de los celulares, el juego ya fue descargado 86.6 millones de veces desde que fue lanzado.

El exito del juego de los impostores ha sido tan arrasador que ya se planea una expansión o parte dos. O al menos eso revelaron los creadores de Among Us durante un video en su cuenta de YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=NWvMQfJLDdc&

Se viene Among Us 2

[nota_relacionada id=1231562]

En esta podrían en la que se incluyan más jugadores en las partidas así como nuevos roles. Es probable que haya personajes que puedan revivir a los otros o que los participantes puedan enamorarse mientras juegan.

Además, los desarrolladores del juego han prometido mejorar y aumentar la cantidad de mapas en las que nos movemos dentro de la navecita espacial. Asimismo, podremos escoger nuevos colores para los trajes de nuestros astronautas.

https://twitter.com/IndieGala/status/1306368657375858689

¿Cuándo llegará Among Us 2?

[nota_relacionada id=1237456]

Cuando salió la primera versión de Among Us los desarrolladores tardaron aproximadamente 6 meses en que ingresara a la beta abierta, y a este lapso se le sumó otro medio año para que ahí se quedara. Así que estiman que con la expansión, Among Us 2 tardé el mismo tiempo en llegar.

Si tomamos en consideranción que el anunció de la expansión de Among Us se hizo hacia mediados de agosto, sería más o menos por esas fechas en que podríamos tener la versión 2.

Algo muy importanye que debemos apuntar es que Innersloth ya confirmó que Among Us 2 llegará primero para PC, es decir, que la versión videojuego será prioridad y ya después trabajarán en adaptarla para los teléfonos celulares.

"Estamos súper entusiasmados por comenzar Among Us 2. Tomará un tiempo, pero nos aseguraremos de que valga la pena".

https://twitter.com/BradofEarth/status/1306391159724535808 [nota_relacionada id=1235819]