One Piece por fin llegará a Netflix en octubre; esta es la fecha

En redes sociales circula una imagen que confirmaría que la popular serie One Piece podría incorporarse próximamente al catálogo de Netflix en Latinoamérica.

Algunos medios especializados y blogs comenzaron a difundir la imagen asegurando que el primer arco del famoso anime inspirado en el manga de Eiichiro Oda estará disponible a partir del próximo 12 de octubre.

Al ver la fotografía, los fans de One Piece comenzaron a preparar su sombrero de paja al mero estilo del protagonista Monkey D. Luffy y ya esperan ansiosos la llegada de la serie.

Sin embargo, en redes sociales también circulan las respuestas de otros usuarios, quienes aseguraron que esta noticia era 'fake' pues al entrar al buscador de Netflix les aparecía la siguiente imagen.

Entonces, ¿One Piece llegará o no a Netflix?

Tras leer los mensajes de los fans de One Piece que se sentían confundidos porque no les aparecía en el buscador de Netflix la imagen que circulaba en redes sociales, nos dimos a la tarea de comprobar si era cierto que Luffy, Chopper, Zoro y compañía llegarían o no a la plataforma.

Y lo que encontramos es que ¡sí! La serie estará disponible a partir del 12 de octubre en Netflix. Si quieres comprobarlo por ti mismo, debes ir a la sección 'Proximamente' y hacer scroll hasta que llegues a los contenidos que incluirán en octubre, ahí te aparecerá One Piece.

Lo que hasta ahora sabemos es que se van a agregar 61 capítulos de One Piece, es decir, toda la saga del East Blue. Al parecer la serie no estará censurada -contrario a como llegó hace unos años a Latinoamérica- y contará con un nuevo doblaje al español latino.

Así que puedes estar tranquilo y esperar ya nada más un mes para poder disfrutar en Netflix de las aventuras de la tripulación de Luffy.

