Fundo: la plataforma de Google para crear eventos con influencers

Mucha gente sueña con poder charlar con su influencers favorito, aunque fuera tan solo por un par de minutos. Fundo busca convertir este sueño en una realidad, aunque sea de forma virtual.

Fundo es una nueva plataforma, de Google, que permitirá a influencers realizar eventos en línea como conciertos, convivencias con sus seguidores, talleres, etc. Eventos que pueden monetizar, sin salir de casa.

Lo interesante de esta plataforma es que el influencer no tendrá que preocuparse por la emisión de los boletos ni el streaming, basta con que el personaje en cuestión se plante y la app hará todo el trabajo. La aplicación también menciona que no permitirá el acceso a la transmisión a usuarios que no hayan pagado su boleto.

El precio de la entrada es determinado por el influencer, lo cual le da mayor libertad sobre los ingresos que puede obtener. Fundo no sólo es para influencers ni youtubers y puede ser aprovechada por instructores fitness, artistas, chefs, conferencistas, etc.

Para poder acceder o transmitir algún evento sólo se tiene que acceder a su sitio web, registrarse y listo. Por el momento esta plataforma se encuentra habilitada en Estados Unidos y Canadá, se espera su llegada a otros países en los próximos meses.

Por Redacción Digital El Heraldo de México -MHL