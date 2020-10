¡Inesperado! La Nintendo Switch Pro podría llegar en 2021

Al parecer Nintendo no quiere quedarse atrás en cuanto a lanzamiento de consolas se refiere, y debido a la fiebre por el lanzamiento cercano de la PS5 y el Xbox Series X, los rumores sobre una nueva versión del Nintendo Switch en formato Pro han incrementado en los últimos días.

A principios de año Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo afirmó que durante 2020 no habría lanzamiento de consolas, sin embargo no descarto la posibilidad de que más adelante pudieran lanzar mejoras en su hardware, por lo que el nuevo Nintendo Switch Pro, no parece ser una idea descabellada.

Con Nintendo Switch a punto de comenzar su cuarto año, la situación se siente un poco diferente a las consolas domésticas que ofrecimos en el pasado. En términos de hardware, creo que podremos considerar una variedad de formas de expandirnos en el futuro. Presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, enero 2020

¿Cómo sería la Nintendo Switch Pro?

Aunque el Nintendo Switch ya ha sido lanzado en dos formas distintas de su versión original (el Switch Lite y una reversión del Switch estándar con una mejor batería), se cree que el Nintendo Switch Pro podría contar entre sus mejoras principales con una resolución de pantalla más potente, la cual pasaría de los 720p a los 1080p, además de que contaría con mejoras en su conectividad.

Esta versión de Switch comenzaría a producirse en las próximas semanas, según afirmaciones de bloomberg, pero no sería hasta el 2021 que estaría comercialmente disponible. Esto podría deberse a dos motivos: retrasos de los proveedores debido a la situación de la pandemia, o el que parece ser el motivo real, que Nintendo no quiera entrar a la pelea por ventas de fin de año con el lanzamiento de las novedades de sus competidores.

Nintendo no ha declarado si el Switch Pro será una realidad pero se espera que en las próximas semanas tengamos noticias interesantes de parte de la compañía japonesa.

Por Redacción Digital El Heraldo de México – MHL