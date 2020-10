Among Us: Sigue estos tips para encontrar a los jugadores 'impostores'

Among Us se ha convertido en uno de los juegos para computadora y dispositivos móviles más socorridos durante la cuarentena y está a punto de desbancar a Fall Guys: Ultimate Knockout con todo y sus botargas de colores como el favorito de la temporada.

Te contamos rápido de qué va este juego tipo multijugador online: Among Us únicamente acepta de cuatro a 10 personas por partida, quienes se encuentran juntos dentro de una nave espacial, es decir, son un grupo de astronautas.

Lo divertido aquí es que al inicio de cada partida, dos de los participantes recibirán el rol de ‘impostores‘ y el resto de los jugadores deberán encontrarlos y expulsarlos de la navecita.

Para los que ya llevan bastante tiempo jugando Among Us y les ha tocado ser el 'impostor' ya les es muy fácil camuflarse entre los demás jugadores; sin embargo, si eres nuevo, seguramente te será difícil identificarlos o bien, podrás ser un 'impostor' predecible que podrá ser hallado rápido.

Consejos para hallar al 'impostor'

Aunque se lea sencillo, ser el 'impostor' en Among Us requerirá de una estrategia para que no puedas ser detectado fácilmente; una de tantas es que debes tener cuidado cada que entres a una sala y verificar si tiene o no cámaras de seguridad.

Pero, si estás del otro lado y buscas al 'traidor', quizás estos consejos te puedan funcionar. Ojo, no se trata de hacer trampa sino de que afines tus sentidos mientras jueg:

Si notas que uno de los jugadores se acerca muchas veces al cuarto de las cámaras , préstale bien atención, pues quizás está tratando de esconderse del resto y pasar desapercibido

, préstale bien atención, pues quizás está tratando de esconderse del resto y pasar desapercibido Si acabas de visitar una de las salas y pensaste que no había nadie , pero inmediatamente después alguien salió de ahí, no le despegues la vista, pues podría tratarse de un 'impostor'

, pero inmediatamente después de ahí, no le despegues la vista, pues podría tratarse de un 'impostor' ¿Alguno de los participantes usa las baldosas para esconderse? Entonces ahí tienes a un potencial 'impostor' de Among Us

¿Dónde descargar Among Us?

Este juego de moda está disponible para computadora y dispositivos móviles; y es gratis en la mayoría de sus versiones. Te decimos dónde puedes descargarlo:

PC : En el sitio oficial de InnerSloth deberás pagar lo que quieras (el mínimo es de 5 euros, unos 128 pesos mexicanos); también está disponible en Steam por 4.99 dólares (aproximadamente 109 pesos); aunque igual puedes descargar la versión gratuita de Android para Windows

: En el sitio oficial de deberás pagar lo que quieras (el mínimo es de 5 euros, unos 128 pesos mexicanos); también está disponible en por 4.99 dólares (aproximadamente 109 pesos); aunque igual puedes descargar la iOS : Es gratis en la App Store

: Es gratis en la Android: Es gratis en la Play Store

