Juega con la física en Relicta, un nuevo First Person Puzzle | Review

Para todos los amantes de la ciencia, agosto trajo consigo Relicta, un juego en el que usar la física a tu favor será la única manera de sobrevivir en la luna. Este videojuego de puzzles en primera persona, es el primero del estudio español Mighty Polygon.

En Relicta, te encontrarás con una situación bastante peculiar en la que, como el personaje de la doctora Angelica Patel, científica y eminencia en física, tendrás que usar la creatividad para jugar con el magnetismo, la polaridad, la gravedad y sobre todo, las leyes de la física.

Todo esto mientras te encuentras investigando y haciendo experimentos científicos en una vieja base en la luna, conocida como Base Chandra, pero la luna no es lo que nosotros conocemos, sino más bien tiene sus propios ecosistemas.

Relicta Foto: Especial

Para poder resolver los problemas que se nos plantean, nuestras únicas armas son un par de guantes con los que podemos controlar y alterar la gravedad y el magnetismo, limitados solamente por nuestra inteligencia.

Al ser un videojuego en primera persona, lo único que veremos son los antes mencionados guantes que nos ayudarán a enfrentarnos a cualquier situación y la maravillosa ambientación lunar que nos proponen.

En general el modo de juego podría parecer sencillo en cuanto a sus dinámicas. Al principio hay que colocar cubos en bases para generar peso e ir abriendo las barreras que impiden nuestro paso, pero lo realmente complicado es encontrar cómo realizar las tareas haciendo uso de las combinaciones y cambios en en la gravedad, polaridad en de los cubos y estaciones de teletransportación con letras.

Es ahí donde el juego nos reta a pensar creativamente y usar nuestros conocimientos de física, o los mismos que el mismo nos podría haber enseñado. Relicta no sólo es el nombre del juego, también es la clave de esta investigación porque es un material con propiedades de gravitación y magnéticas.

Relicta Foto: Especial

Conforme el juego va avanzando, la dificultad de los escenarios va aumentando, haciendo que el jugador tenga que ser muy ingenioso con las leyes de la física que se le plantean e incluso probar nuevas estrategias como subir a los cubos para alcanzar superficies a las que no se puede simplemente saltar o transportarse sobre ellos, aprovechando cuando los polos se repelen o se atraen.



Para evitar sentirnos aislados en este entorno, de pronto podemos tener interacción con nuestra hija Kiara, la investigadora Laia o la IA Sys. Algo que le da cierta flaqueza al juego es una especie de monotonía en cuanto a que siempre vas avanzando de unreto a otro, aunque éstos sean distintos. Aunque al agregar nuevas mecánicas de física, esto refresca un poco.

Gráficamente Relicta tiene un acabado y una ambientación muy buena de la versión de la luna que nos ofrecen los desarrolladores. También la física es evidentemente buena, siendo ésta esencial en el juego.

En conclusión, es un videojuego tipo puzzle que te incentiva a usar tus conocimientos en física de una manera elegante e intuitiva, no sin antes hacer que te rompas la cabeza un par de veces. Los coleccionables ayudan a entender y conocer la historia más a fondo y es muy agradable que no sólo sean puzzles conectados entre sí, sino que haya una historia que nos haga entender toda la montaña rusa de emociones que le suceden a la doctora Angélica.



Es un juego que a muchos nos ayudará a desempolvar las telarañas mentales que teníamos sobre los principios de la física dándonos algunas horas de gran entretenimiento. Además es una opción muy educativa para un público más joven, que podrá interesarse en esta ciencia y aprender mientras lo resuelve, al mismo tiempo estimulando el pensamiento. Relicta ya está disponible para PC, Stadia, Xbox One y PlayStation 4. https://www.youtube.com/watch?v=7lD3ryjEKGY&feature=emb_title

Por Redacción Digital El Heraldo de México

msr