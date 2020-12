Twin Mirror, un thriller psicológico en el que el jugador se ve "reflejado"

El equipo de Dontnod Entertainment literalmente se adentró en la mente del jugador con Twin Mirror, un título en el que el usuario deberá reflexionar y analizar sus decisiones, ya que éstas conllevan a consecuencias y a diferentes desenlaces.

A pesar de que su lanzamiento estaba programado para junio de 2019, sufrió un retraso por unos problemas en la historia. Sin embargo, al ver el resultado final nos encontramos con un título narrativo sólido y con muchos aspectos que mantendrán “picado” al jugador.

Con su ya conocido estilo narrativo como lo vimos en Life is Strange o Tell Me Why, en Twin Mirror el equipo de Dontnod Entertainment agregó elementos y herramientas innovadoras que nos ayudan a disfrutar de cada momento de la historia.

Regreso a las raíces

Controlamos a Samuel Higgs, un exitoso periodista que logró salir de su natal Basswood, Virginia, pero que se ve obligado a volver para asistir al sepelio de su mejor amigo. Sin embargo, desde los primeros instantes nos daremos cuenta de que nuestro protagonista no es precisamente muy querido por los lugareños.

Toda la historia se desarrolla en Basswood, Virginia. Foto: Captura de pantalla

A pesar de que todos creen que Sam se fue del pueblo por un artículo periodístico que llevó al cierre de la mina, él mismo recuerda que fue por la ruptura con Anna, con quien quería casarse.

Quizá por la culpa y tristeza de haber perdido a su amigo, tal vez por haberse reencontrado con Anna, quien le confiesa que tenía una relación con el difunto, o tal vez por un cúmulo de emociones, Sam se termina embriagando. Al despertar con resaca, no recuerda lo que hizo anoche, pero se teme lo peor al encontrar su camisa llena de sangre.

Sam piensa que cometió un crimen al despertar y encontrar su camisa llena de sangre. Foto: Captura de pantalla

Saca tu detective interior

A partir de este momento, Sam hará un uso continuo de su “palacio mental”, en el que no sólo analiza las situaciones y recrear lo que ocurrido para empezar con sus investigaciones, también es un refugio para realizar introspecciones y visitar aquellos recuerdos llenos de alegría o dolor.

Además, contaremos con un amigo “imaginario”, algo así como nuestra consciencia, que nos dará una perspectiva diferente de las cosas y que en ocasiones será la voz de la razón, por lo que podrá ser un aguafiestas o nuestra salvación.

Para recrear lo ocurrido y analizar las opciones, Sam se refugia en su "palacio mental". Foto: Captura de pantalla

Como de costumbre, Dontnod Entertainment introdujo algunos puzzles que se deben resolver, pero no hay nada de qué preocuparse o que se conviertan en dolores de cabeza o algo que conduzca al jugador a la frustración.

Durante aquellos momentos en los que se congela el tiempo para que Sam analice su entorno y las opciones que tiene, me recordó a lo que hizo Guy Ritchie con la película "Sherlock Holmes", en aquellas escenas en las que Robert Downey Jr. realiza un escrutinio del escenario para saber qué es lo que debe hacer y qué es lo más viable para sobrevivir.

El amigo imaginario se hará presente para que el jugador reflexione, además de que brinda otras soluciones a los problemas. Foto: Captura de pantalla

Todo tiene consecuencias

Por si fuera poco, en Twin Mirror hay momentos en los que el usuario se sumerge tanto en la trama que piensa más de una vez las opciones que brinda el juego, así como las consecuencias que podría conllevar en un futuro.

Como todo buen periodista, Samuel Higgs realiza investigaciones exhaustivas y debe hablar con todos los habitantes del pueblo para unir las piezas, aunque algunos de los locales no siempre digan la verdad, pero será tarea del jugador discernir en quién confiar.

Sin embargo, aquí encontramos uno de los puntos flojos del juego, porque podemos pasar gran parte del tiempo escuchando a los otros personajes, pero no todos resultan esenciales para la investigación en curso, eso los vuelve irrelevantes.

En el "palacio mental" no sólo sirve para analizar, también hallamos recuerdos felices y tristes. Foto: Captura de pantalla

El ritmo narrativo es constante y emocionante, realmente digno de un thriller psicológico. Habrá vueltas de tuerca que cautivarán al jugador y otras que serán obvias. Por otro lado, el final de la historia se puede decidir, pues cuenta con cinco diferentes desenlaces que serán determinados por las elecciones del usuario.

Twin Mirror tiene una duración de más de cinco horas, en las que el usuario se encontrará con diálogos inteligentes, que dan paso a una historia llena de intrigas y con un protagonista como Samuel Higgs, quien a fin de cuentas se “convierte” en el jugador, pues todas las decisiones y análisis que se realizan son un reflejo de nuestra personalidad y pensamientos.

POR HÉCTOR MARTÍNEZ MORENO