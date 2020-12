¿Cómo hacer mi "Best nine" en Instagram? Sigue este PASO a PASO para lograrlo

Es probable que durante este 2020 no hayas logrado sumar nuevas fotografías a tu cuenta de Instagram, debido a que los últimos nueve meses del año estuvimos confinados por la pandemia generada por el Covid-19. Sin embargo, no debes dejar a un lado la tradición de elegir tus nueve mejores imágenes, conocido como "Best nine".

Esta tradición consiste en elegir las fotografías que obtuvieron la mayor cantidad de likes a lo largo del año, pero no te sorprendas si la mayoría de tus imágenes son dentro de tu casa o con tu mascota.

Sólo debes seguir estos sencillos pasos:

- Abre tu navegador Google Chrome.

- Busca el sitio "Creator kit top nine", esta herramienta hace una lectura de las estadísticas de tu cuenta de Instagram.

- Al abrir la herramienta, ordenará de manera automática tus fotografías con más likes, de mayor a menor.

- Elige las imágenes mejor rankeadas.

- Por último, introduce tu nombre de usuario y correo electrónico, al cual te llegará una notificación del momento en que esté lista la publicación.

De esta forma podrás hacer tu "Best nine" en menos de cinco minutos. Sólo debes tomar en cuenta que esta herramienta funciona si tu cuenta de Instagram es pública, de lo contrario no podrá leer tus estadísticas.