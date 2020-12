Conoce las rebajas de invierno en Steam que no querrás dejar pasar

Steam es una de las plataformas de juego más importantes en PC, amada por muchos gracias a la gran cantidad de descuentos y promociones por temporada que ofrece año con año.

Además su catalogo contiene una amplia variedad de títulos de todos los géneros, por lo que es muy probable que ahí encuentres algún videojuego que te guste, incluso si no eres fanático de los juegos.

En esta temporada es habitual que Steam publique sus descuentos de invierno, y en este 2020 las promociones, que estarán disponibles hasta el 5 de enero, valen mucho la pena.

Lanzamientos destacados como Control, que salió en 2019 pero sigue siendo muy popular, se encuentra disponible por $400 MNX, teniendo un descuento del 50%.

DOOM Eternal: Deluxe Edition cuenta con un descuento del 71%, quedando en 786 MXN. Mientras que Ori and the Will of the Wisps y el Paquete Raccoon City Edition tienen un descuento del 50% y 65%, respectivamente.

Otros títulos destacados que se encuentran en promoción son Mortal Kombat 11 Ultimate, Grand Theft Auto: The Trilogy, Star Wars: Squadrons y Death Stranding, cada uno por menos de $600 pesos.