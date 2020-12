PlayStation.Blog 2020 Juego del año: Lista completa de ganadores

Estamos a pocos días de que termine 2020 y no podíamos despedir este atípico y hasta caótico año sin conocer cuáles fueron los videojuegos favoritos de los lectores del blog de PlayStation.

Este sitio web lanzó hace unos días la convocatoria para votar por los juegos favoritos del año en 17 diferentes categorías, y dijo que pronto anunciaría a los ganadores, aunque no dio fecha específica. Pues bien, la lista fue dada a conocer este viernes 18 de diciembre.

De acuerdo con el portal, aunque fue poco el tiempo que dieron a los usuarios de PlayStation para participar -solo tuvieron 10 días-, las encuestas para el Juego del Año rompieron varios récords y lograron más de 2.5 millones de votos.

A continuación te mostramos la lista completa de ganadores; aunque hay algunos títulos que ya tenían más que cantado el triunfo, al ir leyendo te darás cuenta que hay otros que sin duda sorprendieron y ganaron en sus respectivas categorías sobre otros que eran los potenciales favoritos:

Mejor historia

Platino: The Last of Us Part II

Oro: Ghost of Tsushima

Plata: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Bronce: Final Fantasy VII Remake

Mejor uso del control DualSense

Platino: Astro’s Playroom

Oro: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Plata: Call of Duty: Black Ops Cold War

Bronce: Demon’s Souls

Mejor accesibilidad

Platino: The Last of Us Part II

Oro: Ghost of Tsushima

Plata: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Bronce: Assassin’s Creed: Valhalla

Mejor aprovechamiento gráfico

Platino: The Last of Us Part II

Oro: Ghost of Tsushima

Plata: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Bronce: Demon’s Souls

Mejor dirección de arte

Platino: Ghost of Tsushima

Oro: The Last of Us Part II

Plata: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Bronce: Final Fantasy VII Remake

Mejor banda sonora

Platino: The Last of Us Part II

Oro: Ghost of Tsushima

Plata: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Bronce: Final Fantasy VII Remake

Mejor diseño de sonido

Platino: The Last of Us Part II

Oro: Ghost of Tsushima

Plata: Call of Duty: Black Ops Cold War

Bronce: Demon's Souls

Mejor multijugador

Platino: Call of Duty: Warzone

Oro: Fall Guys: Ultimate Knockout

Plata: Call of Duty: Black Ops Cold War

Bronce: Ghost of Tsushima Legends

Mejor juego de deportes

Platino: Tony Hawk’s Pro-Skater 1 + 2

Oro: FIFA 21

Plata: NBA 2K21

Bronce: Dirt 5

Mejor personaje nuevo

Platino: Miles Morales (Spider-Man)

Oro: Jin Sakai (Ghost of Tsushima)

Plata: Abby (The Last of Us Part II)

Bronce: Eivor (Assassin's Creed Valhalla)

Mejor juego independiente

Platino: Fall Guys: Ultimate Knockout

Oro: Bugsnax

Plata: Worms Rumble

Bronce: Skater XL

Momento de juego del año

Platino: The Last of Us Part II: Entrenamiento final

Oro: Ghost of Tsushima: Secuencia de título a caballo

Plata: Marvel's Spider-Man Miles Morales: La secuencia del puente

Bronce: Astro’s Playroom: Experimentando la háptica y los gatillos adaptativos por primera vez

Mejor experiencia VR

Platino: Star Wars: Squadrons

Oro: Marvel’s Iron Man VR

Plata: Dreams

Bronce: The Walking Dead: Saints and Sinners

Mejor juego del año para PS4

Platino: The Last of Us Part II

Oro: Ghost of Tsushima

Plata: Final Fantasy VII Remake

Bronce: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Mejor juego del año para PS5

Platino: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Oro: Demon’s Souls

Plata: Assassin’s Creed Valhalla

Bronce: Astro's Playroom

Juego más anticipado

Platino: Nuevo juego de God of War (aún sin título)

Oro: Horizon Forbidden West

Plata: Resident Evil Village

Bronce: Final Fantasy XVI

Estudio del año

Platino: Naughty Dog

Oro: Insomniac Games

Plata: Sucker Punch

Bronce: Square Enix

