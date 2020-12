Instagram: Tres apps para crear un Top Nine con tus mejores fotos de 2020

Este atípico año está por llegar a su fin y por ello ya comienzan a circular los tradicionales recuentos con lo mejor del cine, música, inventos, videojuegos, programas, series y otras categorías.

Asimismo, en las redes sociales ya podemos empezar a ver que nuestros contactos comparten resúmenes con sus mejores momentos de 2020 ya sea en forma de publicación, video o galería.

Este año fue quizá uno de los más complicados debido a que la mayor parte de él estuvimos en confinamiento debido a la dura pandemia de Covid-19 que azota nuestro planeta dede finales del año pasado; sin embargo, fue gracias a las redes y aplicaciones que logramos sobrellevar la cuarentena.

El hecho de que haber estado en casa no quiere decir que no hayamos compartido fotografías y videos en redes sociales como Instagram, en la cual ya estamos viendo el Top 9 con las mejores fotos de las personas a las que seguimos.

En Instagram es común ver esta recopilación de las mejores nueve fotos de los usuarios (las que recibieron más likes) debido a que el formato que se utiliza para subir imágenes es cuadrado, por lo que nueve fotos es la cantidad óptima para poder apreciarlas.

Crea tu Best Nine para Instagram

Actualmente Instagram no cuenta con un comando o funcioón que nos permita crear nuestro Top 9 del año, pero sí hay algunas opciones de aplicaciones o sitios web que nos permiten armar nuestro collage con las mejores fotos que compartirmos en nuestra cuenta.

A continuación te presentamos tres de las opciones más populares para crear un Top 9 de fotos para Instagram, una es en version escritorio, mientras que las otras dos son aplicaciones para quienes tienen dispositivos móviles con sistemas operativos iOS y Android.

Best Nine (Para iOS, watchOS, iPadOS y macOS)

Esta aplicación es para los distintos dispositivos Apple y puede descargarse en este link. Una vez que la app está instalada deberás iniciar sesión con tu cuenta de Instagram, después te pedirá elegir el año del que quieres tu collage, una vez que los selecciones te arrojará la imagen con tus mejores nueve fotos.

La aplicación permite editar los bordes y hasta elegir el color que quieres que éste lleve; asimismo, tiene una función para crear tu Best Nine de videos de Instagram.

Top Nine for Instagram (Para Android)

Esta app es la versión de Best Nine para dispositivos con sistema operativo Android y puede descargarse en este enlace. También te pedirá iniciar sesión con Instagram elegir el año del que se quiere el Top 9 y hasta modificar los bordes del collage. La única diferencia es que esta aplicación no cuenta con la opción de crear Best Nine de video.

Best Nine (Para PC)

Esta página de internet te permite también crear tu Top 9 de fotos de Instagram, lo único que debes hacer es abrir este enlace e ingresar tu usuario de Instagram; la plataforma analizará tu cuenta y buscará las nueve fotos con más corazones y te arrojará el collage en unos minutos.

