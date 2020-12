¡Ganadores de The Game Awards 2020!

¡Por fin llegó el día! Después de mucho esperar, la premiación más importante de la industria de los videojuegos llegó y con ella muchas sorpresas más.

Este año el evento se celebró de manera virtual debido a la pandemia por el Covid-19 en un evento simultáneo desde Londres, Los Ángeles y Tokio.



Te compartimos la lista completa de los ganadores de cada categoría:

Pre show:

Mejor banda sonora

DOOM Eternal (id Software/Bethesda Softworks)

Final Fantasy VII Remake (Square Enix) GANADOR

Hades (Supermassive)

Ori and the Will of the Wisps (Moon Studio/Xbox Game Studio)

The Last of Us Part II (Naughty Dog/SIE)

Mejor juego de acción o aventura

The Last of Us: Part II (Naughty Dog/SIE) GANADOR

Star Wars Jedi: Fallen Order (Respawn/EA)

Ori and the Will of the Wisps (Moon Studio/Xbox Game Studios)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games/SIE)

Ghost of Tsushima (Sucker Punch/SIE)

Assassin’s Creed: Valhalla (Ubisoft)

Mejor juego familiar

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) GANADOR

Fall Guys: Ultimate Knockout (Mediatonic)

Crash Bandicoot 4: It’s About TIme (Toys for Bob/Activision)

Mario Kart Live: Home Circuit (Velan Studios/Nintendo)

Mineraft Dungeons (Mojang Studios/Xbox Game Studios)

Paper Mario: The Origami King (Intelligent Systems/Nintendo)

Mejor soporte para la comunidad

Fortnite (Epic Games)

Apex Legends (Respawnn/EA)

No Man’s Sky (Hello Games)

VALORANT (Riot Games)

Fall Guys (Mediatonic) GANADOR

Destiny 2 (Bungie)

Mejor juego independiente debut

Carrion (Phobia Game Studio/Devolver Digital)

Mortal Shell (Cold Symmetry/Playstack)

Raji: An Ancient Epic (Nodding Heads Games)

Roki (Polygon Treehouse)

Phasmophobia (Kinetic Games) GANADOR

Mejor entrenador de eSports

Lee “Zefa” Jaeo-Min

Danny “Zonic” Sorensen GANADOR

Daw-Hee “Crusty” Park

Raymond “Rambo” Lussier

Fabian “Grabbz” Lohmann

Mejor evento de eSports

Blast Premier: PSring 2020 European Finals

Call of Duty League Championship 2020

League of Legends World Championship 2020 GANADOR

Overwatch League Grand Finals 2020

IEM Katowice 2020

Mejor presentador de eSports

Eefje “Sjokz” Depoortere GANADOR

Alex “Machine” Richardson

Alex “Goldenboy” Mendez

James “Dash” Patterson

Jorden “Sheever” Van Der Heijden

Mejor equipo de eSports

San Francisco Shock

Damwon Gaming

Dallas Empire

G2 Esports GANADOR

Team Secret

Mejor jugador de eSports

Ian “Crimsix” Porter

Heo “Showmaker” Su GANADOR

Kim “Canyon” Geon-bu

Anthony “Shotzzy” Cuevas-Castro

Matthieu “ZywOo” Herbaut

Mejor actuación

Ashley Johnson como Ellie en The Last of Us: Part II

Daisuke Tsuji como Jin en Ghost of Tsushimaa

Laura Bailey como Abby en The Last of Us: Part II GANADOR

Logan Cunningham como Hades en Hades

Naadji Jeter como Miles Morales en Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

