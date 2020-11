¡Feliz Cumpleaños Alexa! Te decimos de dónde viene el nombre de ALEXA y otras curiosidades

Los asistentes virtuales se han convertido en una parte básica de la vida para muchos usuarios, pero pocos conocen su origen, para festejar el cumpleaños de Alexa, te contamos algunas cosas que quizás no sabías sobre este asistente virtual.



Cumpleaños



El 6 de noviembre se festeja el cumpleaños de Alexa, asistente virtual de Amazon, porque fue en ese día pero de 2014 cuando Alexa llegó al mundo de los asistentes virtuales. Para el mundo Alexa cumple 6 años, pero para nosotros en México cumple a penas dos años en los que sin duda se ha vuelto indispensable para muchos usuarios.

¿Por qué se llama Alexa?



El origen del nombre viene de la Biblioteca de Alejandría, en Egipto y lo escogieron porque es una manera de ejemplificar toda la información que puede tener el asistente.

Para la voz de Alexa se inspiraron en el sistema de conversación del USS Enterprise o Starship Enterprise de la serie de televisión Star Trek: The Original Series y Star Trek: The Next Generation.

Alexa no era la primera opción, era una de las 31 posibilidades de nombre que tenían, pero se escogió porque la “x” es una consonante complicada y esto la hace fácil de reconocer por mismo asistente.



¿Sabías que?



- Puedes susurrarle a Alexa, ella lo identificará y te responderá de la misma manera para que no despiertes a nadie en tu casa.

- Alexa conoce más de 50 idiomas como, alemán, inglés, japonés, chino, ruso, portugués, etc. Si quieres saber cómo decir algo en otro idioma solo tienes que decir "Alexa, ¿cómo se dice te amo en alemán?".

- Alexa es, actualmente, el asistente virtual compatible con más gadgets incluídos focos, enchufes, altavoces, etc. Incluso puedes prender tu Xbox o tu PlayStation desde Alexa.



-Si eres fanático de Star Wars, puedes pasar los diálogos de la película con Alexa.





