DualSense: Astro's Playroom nos permitió conocer todas las capacidades del nuevo mando

El PlayStation 5 no podía llegar solo y los desarrolladores decidieron incorporarle Astro’s Playroom apelando a la nostalgia de cuando las consolas incluían algún juego de inicio.



En el juego Astro, el personaje principal, nos lleva a través de diferentes niveles representados por algunos de los componentes del PS5, para aprender un poco más de la nueva consola y además funciona como una especie de “tutorial” para que conozcamos todas las capacidades del DualSense, el nuevo control de PlayStation.



No hay que pensar que por usar la palabra tutorial este juego se queda en un tono superficial o simple, al contrario es un videojuego completo y que se disfruta mucho jugar.

Dentro de esta aventura hay muchos Astros que están disfrutando sus actividades, pero dentro de nuestra aventura también nos encontramos con enemigos que podríamos decir que son bugs a los que nos tenemos que enfrentar para poder continuar.



El videojuego tiene cuatro niveles principales que representan diferentes componentes del b que tenemos que explorar.

1.- Aguas Refrescantes, en el que nos encontramos en un mundo parecido a una playa en la que los astros se encuentran de vacaciones pero que por dentro del sistema hay escenarios congelados que representan una de las partes más importantes de una consola: el sistema de enfriamiento.



2.- Memory Meadow

3.-SSD Speedway

4.- GPU Jungle



Además de estos cuatro niveles, hay un quinto Network Speed Run, en el que tenemos que escoger alguno de los cuatro anteriores y tratar de superarlo en el menor tiempo posible para competir con nuestros amigos.



Los niveles son pequeños mundos abiertos con un camino bastante lineal pero que nos permite explorar para encontrarnos con gratas sorpresas del mundo de PlayStation.



A lo largo las 4 áreas principales aprendemos a controlar de una manera muy amigable el DualSense, que hay que reconocer que es un control maravilloso. Aprendemos no solo a saltar, correr, avanzar sino que también se le saca provecho a la tecnología de vibración háptica, al motion control y a la resistencia progresiva de los gatillos, ya que dependiendo de cuánto los presionemos, que tan lejos lanzaremos a Astro o algunos otros objetos.

El panel táctil del control es algo que también hay que mencionar, ya que en este videojuego funciona para subirle el cierre a Astro cuando tiene que usar un traje especial o también para hacer rodar una pelota, y la respuesta de esta tecnología es muy buena.

Aunque este juego no le exige mucho a la consola ni tiene gráficos muy exigentes, la experiencia de los efectos del agua es muy buena y se agradece un juego sencillo pero con calidad gráfica.



El juego está lleno de easter eggs de PlayStation y sin duda es una celebración a la historia de la marca y de las consolas, pero no queremos hablar de más, esperemos que Sony siga sacándole el mayor provecho a los DualSense y los invitamos a que disfruten este “tutorial” que es toda una experiencia y que sin duda vale la pena darse el tiempo de vivirla, disfrutarla y conocer al máximo los nuevos mandos del PlayStation 5 y por qué no, celebrar con Sony la historia de sus consolas.