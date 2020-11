Ve apartando este espacio libre si quieres jugar Call Of Duty: Black OPS Cold War en Xbox Series y PS5

Cada vez falta menos para que podamos adquirir alguna de estas consolas de nueva generación y si eres fan de la franquicia Call Of Duty probablemente querrás tener la nueva entrega de este título para poderlo jugar en alguna de ellas.

Sabemos que la mayoría de los títulos que se han desarrollado para la PS5 y las nuevas Xbox serán un poco más pesados que antes debido a los excelentes gráficos que tendrán, sin embargo la mayoría de los juegos de Call Of Duty se han caracterizado justamente por el espacio que requieren ya sea en consolas o en PC y esta vez no será la excepción.

Activision ha revelado que Call Of Duty: Black OPS Cold War necesitará 130 GB en estas nuevas consolas, así que podrías optar por no instalar todo el juego y ahorrarte algunos GBs o comprar las unidades de almacenamiento externas que estarán disponibles para estas consolas.

Call of Duty: Warzone llega

Call of Duty: Warzone, la exitosa experiencia en línea gratuita para todos desarrollada por Infinity Ward y Raven Software que ha llevado a millones de jugadores al mundo ficticio de Verdansk, tiene grandes planes para el futuro.

A partir del 13 de noviembre con el lanzamiento de Black Ops Cold War, y continuando con el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops Cold War Season One y más allá, los jugadores de Warzone comenzarán a ver nuevo contenido de Black Ops Cold War en todos los modos de la experiencia Battle Royale de Call of Duty, que incluye una variedad de contenido emocionante como se indica en la imagen de la hoja de ruta adyacente.

Esto es solo el comienzo: como todas las operaciones clandestinas extraoficiales, espera descubrir más secretos y experimentar momentos memorables a medida que la Guerra Fría se calienta en Verdansk (y más allá) en los meses y temporadas venideras.

Integración de Warzone

Warzone tendrá soporte tanto en Call of Duty: Modern Warfare como el próximo Call of Duty: Black Ops Cold War, que se lanzará el 13 de noviembre.

¿Cómo funciona todo este contenido en conjunto y qué le espera a Call of Duty: Warzone? A continuación, se muestran las muchas formas en las que podrás compartir contenido, subir de nivel, utilizar armas y equipo e interactuar en los tres títulos Warzone, Black Ops Cold War y Modern Warfare.

Prepárate para la información inicial sobre:

Progresión del jugador: cómo se compartirán tus niveles de jugador e ítems desbloqueados.

Progresión de armas: cómo subirá el nivel de las armas y se desbloquearán los accesorios en los juegos.

Selección de Operador: cómo interactúan los Operadores de ambas franquicias en la zona de combate de Verdansk.

Integración del Pase de batalla: cómo se sincroniza este sistema entre los juegos.

Acceso a la tienda: cómo comprar contenido adicional del juego y dónde es accesible.

Además, hay una gran cantidad de contenido gratuito que llegará a Black Ops Cold War, incluidos mapas, armas, modos y más. ¡Lo que convierte a la Temporada Uno en el comienzo más grande de la serie en contenido gratuito posterior al lanzamiento en la historia de Black Ops!