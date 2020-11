¿Te excediste con el pan de muerto? TIPS GAMERS para quemar calorías rápidamente

Los excesos en cuanto a la alimentación y las fechas festivas son situaciones que suelen venir acompañadas, sobre todo a finales del año. El pasado fin de semana se celebró Halloween y Día de Muertos, lo cual puede significar para muchos un aumento de talla.

Si eres de los que siguieron el refrán y creyeron que “las penas con pan son buenas”, entonces te informo que no será nada sencillo deshacerte de todas las calorías. Sin embargo, no todo está perdido, sólo deberás ejercitarte adecuadamente.

Partamos de que un pan de muerto individual (120g) contiene 237 kilocalorías, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero si se acompaña con una taza de chocolate, hecha con leche entera, el contenido energético sube a 463. Esto equivale casi a una cuarta parte del total que necesitamos en un día (dos mil kilo calorías).

Quienes fallaron con el autocontrol habrán comido entre cuatro y cinco panes de muerto durante el fin de semana, ya que se tiene el pensamiento de que “sólo una vez al año lo hacen”, por lo que se aprovecha al máximo la situación.

La pandemia ha llevado a que muchos se vuelvan sedentarios y aunque se puede hacer ejercicio en casa, a algunas personas les parece monótono, así que para ayudarlos a bajarle a la barriga generada en Día de Muertos, aquí hay unas opciones divertidas en videojuegos.

Ring Fit Adventure (Nintendo Switch)

Hace un par de semana se dio a conocer que el Ring Fit, de Nintendo Switch, ha vendido más de un millón 668 mil 843 unidades, esto se debe a que la pandemia por el Covid-19. Este divertido aparato te ayuda a ejercitarte mientras superas niveles. Incluso, muchos gamers han grabado sus progresos y algunos han reducido varias tallas.

Aunque los ejercicios son simples y básicos (excepto los de yoga), el jugador encontrará un incentivo, ya que por cada actividad bien hecha obtendrá puntos y subirá de nivel, lo que otorgará acceso a actividades más complejas, pero que ayudan a bajar de peso.

Este juego no es milagroso, pero si crees que sólo con jugarlo una vez desaparecerán todas las calorías que consumiste, te advertimos que tendrás que jugar al menos una hora con 30 minutos para eliminar las casi 500 kilocalorías que contiene una sola pieza de pan.

Fitness Boxing (Nintendo Switch)

Para aquellos que prefieren algo más movido, este título en el que se emplean los Joy-Con para efectuar golpes y esquivar, todo con distintas modalidades y explicado de manera detallada. Así que si quieres aprender lo básico del box, este título es una gran opción.

Se tiene que que practicar mucho, porque para quemar las 463 kcal de un pan de muerto y habrá que dedicarle un mínimo de dos horas continuas.

Just Dance 2021 (PS4, Xbox One y Nintendo Switch)

Considerado como uno de los títulos más exitosos del ramo, este juego consiste en copiar los movimientos que van apareciendo en la pantalla. Cuenta con un amplio repertorio de canciones, por lo que el usuario encontrará desde pop hasta reguetón, así que hay para todos los gustos.

No es tal cual un baile de pista, pero cuenta con su grado de complejidad. En este título pueden participar hasta seis personas al mismo tiempo, así que si conoces a alguien que haya comido mucho durante la temporada lo puedes invitar.

De acuerdo con aplicaciones contadoras de calorías, al bailar 30 minutos de reguetón se pueden quemar hasta 190 kcal. Esto quiere decir que habrá que dedicarle una hora con 15 minutos simplemente para consumir la energía acumulada por un pan de muerto.

Shape Up (Xbox One)

Para este juego es necesario contar con un Kinect, el cual va a detectar los movimientos y a proyectar la imagen del usuario en la pantalla, quien se verá sometido a un método de ejercicio un tanto novedosos. Habrá que hacer desde lagartijas, sentadillas y abdominales, pero todo será indicado adecuadamente, con el objetivo de evitar alguna lesión, especialmente si eres principiante.

Este título cuenta con un programa de entrenamiento, el cual promete dar resultados en cuatro semanas. Este juego hará sugerencias de ejercicios completos para que el usuario trabaje cada músculo; sin embargo, también se pueden elegir las actividades o zonas que se prefieran trabajar.

De acuerdo con lo establecido en Shape Up, en una sesión de 30 minutos se pueden quemar al menos 120 calorías, pero depende del nivel de dificultad, por lo que hay que recordar que “si no duele, no sirve”.

POR HÉCTOR MARTÍNEZ MORENO