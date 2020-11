Campeonato Mexicano de Rainbow Six Siege MXR6: ¿Cuáles han sido los mayores retos durante la pandemia?

A un día de celebrarse el campeonato nacional de Rainbow Six, tuvimos oportunidad de hablar con los jugadores para conocer a detalle cómo ha sido su entrenamiento para este campeonato, cómo es el día a día de un gamer profesional, cómo es que ha impactado la pandemia este torneo y algunos otros importantes detalles y consejos para que los gamer amateurs den ese importante paso y se conviertan en jugadores semiprofesionales o profesionales.

Mañana, 27 de noviembre, se pondrá en disputa la copa nacional de Rainbow Six por la que competirá el team Timbers Esports vs Estral Esports. Ambos equipos se han estado preparando con un entrenamiento diario de 8 horas, ser un jugador profesional requiere de mucha pasión y compromiso.

2020 es un año que llegó a cambiar todo, y este torneo no quedó exento, por esta razón nos pusimos en contacto con Álvaro Irurita, esports Manager, Ubisoft Latinoamérica quien nos platico que a pesar de que en esta ocasión no fue posible tener un evento presencial, como tradicionalmente se realiza, Ubisoft puso todos sus esfuerzos para entregar una nueva experiencia digital que estuviera a la altura de los torneos tradicionales de Rainbow Six.

Para los jugadores, la pandemia también tuvo un impacto importante, Oscar Sepúlveda mejor conocido como "Toski", Capitán Estral Esports, nos compartió su experiencia entrenando para esta copa. Para él, el mayor reto ha sido no poder ver a su familia y amigos, estar lejos de ellos entrenando "encerrados" en una gaming house no ha sido tarea fácil, pero es uno de los sacrificios a que ha tenido que hacer para cumplir su sueño de ser jugador profesional.

Conseguir este sueño no ha sido una tarea fácil, y como lo he mencionado requiere de mucho esfuerzo y compromiso, tal es el caso de Vladimir Jaramillo alias "VladJaramillo", Creador de Contenido Timbers, quien con tan solo 17 años ha comenzado su trayectoria como creador de contenidos y no descarta convertirse en un jugador profesional.

Durante la entrevista aprovechamos el espacio para preguntarles a los jugadores cuál consideran la edad más apropiada para convertirse en un jugador profesional. Tal fue nuestra sorpresa cuando Emerich Alejandro Jimenez "Goku", Coach y jugador Estral Esports, nos hizo saber que la mayoría de estos jóvenes se convierten en profesionales entre los 17 y 19 años de edad, debutado en importantes copas, logrado convertir su sueño en algo rentable, un trabajo enteramente profesional.

Pero convertirse en un jugador profesional también requiere cierto apoyo familia, y en algunos casos no ha sido una tarea fácil, por esta razón estos jugadores profesionales recomienda tener paciencia y explicarle a nuestros papas o tutores las razones por las que deseamos convertirnos en un jugador profesional, así mismo buscar irlas acercando a esta industria y que entiendan que "ya es posible vivir de los videojuegos en nuestro país".

Diego Emiliano Cornejo Peña alias "Vector" , Capitán Timbers Esports, invita a todos aquellos gamers que tengan la inquietud de convertirse en profesionales a comenzar ¡ya! y ser perseverantes pues asegura que tarde que temprano llegará las oportunidades, si se es constante, se entrena y participa constantemente.

No dejes de pensar o planear y comienza de una. Arma un equipo con tus amigos, trata de mejorar, y pues echarle muchas y muchas, ganas una y otra vez. Y eventualmente, si comienzas desde hoy, eventualmente llegará una oportunidad.

Finalizando la entrevista, Álvaro Irurita, invitó a la audiencia a estar atentos a las finales de este torneo puesto que habrá muchas sorpresas, la copa será transmitida en punto de las 13:00 pm hora del centro de México, a través de las redes sociales de Rainbow Six. Adicionalmente agregó que el panorama para industria de los deportes competitivos en México y Latinoamérica se encuentra en uno de los mejores momentos, por lo que Ubisoft continuará trabajando arduamente por profesionalizar cada día más esta industria.