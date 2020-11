Celebramos 15 años de Google en México con 15 datos curiosos que no conocías

Google cumple 15 años ofreciendo sus servicios en todo México. Tras su llegada oficial en 2005, en una pequeña oficina llena de googlers, la compañía se mantuvo fiel a su misión; organizar la información del mundo para hacerla universalmente accesible y útil podría dar la mejor respuesta a las preguntas de los mexicanos.

Para celebrar los primeros 15 años en México, te compartimos 15 acciones que marcaron su historia en el país:

1.- Las herramientas de mapeo Google Maps y Street View, han capturado más de 220 países y territorios. En el caso de México, los usuarios desde cualquier parte del mundo pueden visitar lugares como las Lagunas de Zempoala, el Parque Nacional Iztaccíhuatl - Popocatépetl, las ciudades de Mérida, Oaxaca, San Miguel de Allende, Mazatlán e incluso sitios arqueológicos como Chichén Itzá.

2.- El primer Doodle mexicano, lanzado por Google fue el 16 de septiembre de 2005 con motivo de la conmemoración de la independencia del país.

3.- Desde YouTube percibimos a México como un polo de creatividad y entretenimiento en toda hispanoamérica. Tras su llegada oficial el 22 de octubre de 2007, los creadores locales como Yuya, Los Polinesios, Luisito Comunica y Kimberly Loaiza, han conectado con sus comunidades, llegando a personas alrededor del mundo con sus contenidos. Hoy en día en México hay más de 630 canales de YouTube que tienen más de 1 millón de suscriptores.

4.- La cultura mexicana es digitalmente accesible con Google Arts & Culture gracias a la digitalización de más de 7 mil artefactos, desde obras de arte icónicas hasta puntos de interés únicos que permiten a los usuarios de todo el mundo aprender a través de más de 100 historias curadas por más de 40 instituciones.

Noticias Relacionadas Google lanza app Task Mate para que GANES DINERO desde tu celular

5.- En 2017, Google lanzó el primer esfuerzo para acercar conocimiento y herramientas que fortalecieran las habilidades digitales de los mexicanos a través de la app para móviles Primer y el sitio web Garage Digital. En 2018 nació Crece con Google. Este año, esta iniciativa se volvió digital para continuar acercando este conocimiento a las personas durante la pandemia, bajo el nombre de Crece con Google en Casa. En total han alcanzado a 1,387,355 personas.

6.- Hace un par de años, Google se sumó al combate a la desinformación, a través de Google News Initiative, entrenando a más de 18,500 profesionales de la información en nuestros talleres de habilidades digitales para periodistas. También, a través de Google News Initiative, se creó el Fondo de Ayuda de Emergencia para el Periodismo, dirigido a medios pequeños y medianos de Latinoamérica.

7.- Google creó diversas campañas en favor de la comunidad LGBTI+. Desde PRIDE at Google, se ha estado trabajando para conseguir la máxima puntuación por Human Rights Campaign como uno de los mejores lugares para trabajar para la comunidad LGBTQ+. También, han lanzado diversas iniciativas como Coming Out of Ads para ayudar a que más empresas desarrollen campañas que incluyan a personas de la comunidad y CampInclusión, una competencia enfocada en resolver una problemática en la comunidad. Además es bien sabido que a Google le gusta celebrar la diversidad, por eso anualmente organizan el evento Proud to Create donde crean lazos de colaboración entre creadores de contenido de YouTube y tres ONG: Fundación México Vivo, It Gets Better y Yaaj.

8.- Google firmó 10 compromisos #HeForShe con la ONU, en los que se compromete formalmente como oficina a trabajar para cerrar la brecha de género. Después de un año, siete de cada diez de estos compromisos ya están finalizados. También se ha brindado apoyo a movimientos como “#UnDiaSinNosotras”.

9.- Con Google.org se unieron a los esfuerzos por reducir la brecha de género, bajo la iniciativa de Women Will. Recientemente, han apoyado a organizaciones de la sociedad civil como Laboratoria con una donación de $1 millón de dólares para capacitar y equipar a las mujeres de América Latina con las habilidades que necesitan para participar en la economía digital y seguir aprendiendo de por vida.

10.- En 2018, Google trajo por primera vez a México algunos de sus más importantes dispositivos de Hardware, como Google Home y Home Mini y este año Nest Hub.

11.- Google también ha apoyado el crecimiento de comunidades desde hace más de 10 años y hoy tenemos 23 Google Developer Groups, 11 Google Developer Experts, +160 Women Techmakers Ambassadors y 13 Developer Student Clubs que organizan eventos y llegan a cientos de desarrolladores, entusiastas de tecnología y estudiantes en el país.

12.- Desde sus inicios YouTube ha sido una plataforma a donde la gente va cuando quiere aprender algo, desde tocar la guitarra hasta hacer un huerto, aprender a hornear pan o los principios de la ingeniería. En la actualidad, 7 de cada 10 personas que ingresan a la plataforma lo hacen para aprender. Este año Google lanzó el Centro de Aprendizaje, disponible en youtube.com/learning, donde los usuarios encontrarán contenido complementario de educación y tips para seguir aprendiendo.

13.- Se estima que Android habilitó cerca de 280 mil fuentes de empleo involucradas en la cadena de valor alrededor de la plataforma, lo que equivale al 25% del total de trabajadores dentro de la industria de tecnología y telecomunicaciones del país.

14.- En 2020, Google enfocó esfuerzos en tres grandes pilares: Ayudar a las personas a mantenerse conectadas, con entrenamientos para potenciar las habilidades digitales de nuestros usuarios a través de Crece con Google en casa. Combatir a la desinformación, brindando acceso a fuentes de consulta que privilegiaran la calidad de la información, tanto en plataformas como el Buscador y el Asistente de Google como en Maps, junto con los Reportes de Movilidad Comunitaria en México para proporcionar información sobre el impacto de las políticas de distanciamiento destinadas a combatir COVID-19.

Además para apoyar a la recuperación económica, Google anunció un aporte global de más de $800 millones de dólares destinados a apoyar a las PyMEs, organizaciones de salud, gobiernos y trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea de atención de la emergencia. Apoyamos a negocios, a través de Google Maps con nuevas funciones que les permitieron mostrar información actualizada.

15.- En sus marcas, listos... ¡fuera! Google puso a prueba su tecnología en una carrera de caballos. En el marco del Google Cloud Summit México 2019, celebrado en el Hipódromo de Las Américas, Google aprovecho el recinto para demostrar el potencial de Cloud AutoML para estimar el rendimiento de los caballos y sus jinetes durante una carrera realizada durante el evento. A través del análisis de diferentes métricas, pudimos predecir cuál tenía la mayor probabilidad de ser el ganador. Los cientos de asistentes del Summit pudieron testificar cómo Cloud AutoML permite a los desarrolladores, sin importar su nivel de experiencia en esta área, entrenar modelos de Aprendizaje Automático específicos para las necesidades de las organizaciones de manera sencilla.