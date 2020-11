Pokémon GO: Estas son las novedades que llegan al juego en diciembre

Diciembre está a la vuelta de la esquina y con él llegará la mega actualización GO Beyond al popular juego de realidad aumentada Pokémon GO, por lo que se esperan novedades y cambios en la app.

Niantic reveló este 25 de noviembre todos los detalles de los eventos especiales, rotaciones de jefes de Incursión, así como los Bonus que tendrán los Entrenadores y otras nuevas funciones que se añadirán.

"Puede que el año esté llegando a su fin, ¡pero aún no ha terminado! Tenemos mucha diversión por delante para concluir el 2020 mientras nos acercamos a la temporada navideña. ¡Vamos!", precisó el estudio en un comunicado.

Novedades de diciembre

Toma nota de todo lo que llegará el próximo mes a Pokémon GO:

Encuentro de investigación

Desde el 1 de diciembre de 2020 y hasta el próximo 1 de enero de 2021, los jugadores tendrán la oportunidad de capturar a un Lapras o Darumaka al completar el séptimo sello semanal; además recibirán PX extra.

Nuevos Pokémon

Como cada mes, habrá rotación en los jefes de Incursión de cinco estrellas y para diciembre regresa Kyurem, el Pokémon tipo Dragón/Hielo; este legendario aparecerá en los Raids del 1 de diciembre de 2020 al 1 de enero de 2021.

Asimismo, Niantic detalló que se acerca el final de Mega Blastoise en las Incursiones, sin embargo, su adiós será compensado con la llegada de Mega Abomasnow, a quien podrás vencer y luego Mega Evolucionar a partir del 1 de diciembre.

Hora del Pokémon Destacado

Como cada martes, un Pokémon será el protagonista durante de 18:00 a 19:00 horas, tiempo local; este es el calendario de diciembre así como los Bonus que recibirás:

Martes 1 de diciembre : Seel será el destacado y los Entrenadores ganarán el doble de PX por evoluconar Pokémon

: será el destacado y los Entrenadores ganarán el doble de PX por evoluconar Pokémon Martes 8 de diciembre : Swinub será el protagonista y ganarás el doble de Polvos Estelares por atrapar Pokémon

: será el protagonista y ganarás el doble de Polvos Estelares por atrapar Pokémon Martes 15 de diciembre : Un Pokémon sorpresa será el centro de atención y ganarás el doble de caramelos por atrapar criaturas

: Un será el centro de atención y ganarás el doble de caramelos por atrapar criaturas Martes 22 de diciembre : Snorunt será el destacado y ganarás el doble de caramelos por transferir Pokémon

: será el destacado y ganarás el doble de caramelos por transferir Pokémon Martes 29 de diciembre: Snover será el protagonista y ganarás el doble de XP por evolucionar Pokémon

Un Bonus dice adiós

Como parte de las actualizaciones para ampliar el tope al Nivel 50, Niantic habilitó desde el 18 de noviembre un Bonus que da el doble de PX con el objetivo de que los Entrenadores suban más rápido; este Bonus estará disponible hasta las 23:59 horas -tiempo local- del próximo 31 de diciembre.

Nuevas funciones

En diciembre llegará al juego un nuevo etiquetado así como opciones más fáciles para buscar a tus Pokémon. El etiquetado permitirá crear etiquetas de diferentes colores, aplicarlas a Pokémon y usarlas para filtrar Pokémon en la Colección.

En tanto, la búsqueda también se actualizará, pues al tocar la barra aparecerá una nueva pantalla con términos recomendados como Tipo de Pokémon, Región, Nivel de amigo, Variocolor y más.

¿Ya conoces nuestro podcast Utopía Geek? :D