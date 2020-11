WhatsApp Web: TRUCO para enviar GIFs de Internet desde la computadora

La herramienta para computadoras de escritorio WhatsApp Web es cada día más utilizada, no es raro que por ese motivo surjan dudas acerca de sus funciones y de lo que podemos y no podemos hacer a través de la plataforma. Sabemos que la propia app tiene una función para enviar GIFs, pero en ocasiones queremos mandar otros y para eso te tenemos este truco.

Quizás has querido enviar un GIF pero no encuentras el que sea perfecto para demostrar lo que quieres decir, o viste alguno en la web que te encantó y el catálogo de la app no lo tiene.

Si quieres enviar los GIFs que encuentres por la red, también puedes hacerlo gracias a un sencillo truco que consiste en transformarlos en pequeños clips de video, con esta opción podrás mandar a tus amigos y conocidos todas aquellas imágenes que prefieras.

¿Cómo enviar un GIF de la red por WhatsApp?

Primero deberás acceder a uno de los convertidores de archivos que están en internet, puedes ocupar el que sea de tu preferencia, siempre asegurándote de que sea un sitio seguro.

Luego, selecciona desde tu computadora el archivo GIF que deseas transformar a video. También puedes copiar y pegar una URL o elegir un archivo que tengas almacenado. Elige el formato MP4 y en unos segundos podrás descargar el video y así crear tu propio archivo animado.

Para enviarlo en una conversación de WhatsApp Web ve a la opción de enviar archivos y elige el nuevo video animado que tienes guardado. Así de fácil podrás mandar el contenido de tu preferencia sin tener que recurrir al catálogo de la aplicación cuando quieras mandar contenidos originales a tus contactos.