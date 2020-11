¿Ya descargaste TikTok Lite? Aquí te decimos cómo hacerlo

TikTok se ha convertido en una red social con gran crecimiento en poco tiempo y se ha vuelto la favorita entre adolescentes y jóvenes para ver tutoriales, videos divertidos, pero también para subir contenido de forma más dinámica, sin embargo, esta app ocupa bastante espacio en la memoria de los dispositivos móviles (incluyendo caché).

Pero no te preocupes, si tu dispositivo ya no tiene mucho espacio y se alenta un poco al ver algún video, podrás cambiar a TikTok Lite que como su nombre lo dice es una versión reducida de la aplicación, mucho más ligera, lo que se traduce es que ocupará menos espacio en tu teléfono y los datos caché ya no acaparará espacio en la memoria de tu dispositivo.

TikTok Lite

A primera vista, la interfaz de ambas aplicaciones luce bastante similar, se puede acceder a los vídeos a través del botón Inicio y junto a él se encuentran las cuatro opciones: búsqueda, carga, notificación y perfil. La principal diferencia que se puede apreciar es a la hora de navegar entre videos, con ligeros retrasos que podrían llegarse a notar.

Para conseguir esta versión, basta con acceder al la tienda de Google Play, descargar e instalar dicha aplicación y comenzar a disfrutar de todo el contenido que tiene esta red social.

TikTok Lite es ideal para aquellos que sólo les gusta ver videos, ya que al ser una versión lite, a la hora de crear contenido tendrás algunas limitantes para que lo tomes en cuenta.