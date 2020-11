¡Toma nota! Estas son las aplicaciones que más datos consumen aunque no las abras

Más de una vez te has preguntado el por qué los datos móviles duran tan poco, a pesar de que no utilices en teléfono. Bueno, esto se debe a que algunas aplicaciones móviles se siguen desarrollando mientras no las estés ocupando, esto genera que se consuman los datos.

Con el simple hecho de que las hayas instalado se siguen reproduciendo, esto con la finalidad de revisar si hay novedades, actualizaciones o notificaciones.

Es importante saber cuáles son las aplicaciones básicas que gastan más datos para poder administrarlos de la mejor manera.

Las más gastalonas

Es importante controlar estas aplicaciones que consumen datos en un segundo plano. Esta función la tienen inhabilitada las aplicaciones por default, lo que les permite conectarse a internet para actualizarse. Deberás deshabilitar la opción para evitar todo esto.

Sin embargo, el deshabilitar la función en segundo plano durante uso de datos podría disminuir la optima función de las aplicaciones. En el caso de las aplicaciones de mensajería, los mensajes los podrías dejar de recibirlos.

Éstas son las aplicaciones que gastan muchos datos móviles:

Facebook.

Instagram.

WhatsApp.

Google Play Store.

Netflix.

Sportify.

Microsoft Outlook.

Google Chrome.