WhatsApp; Así se pueden usar las reacciones de Facebook en los chats

WhatsApp sigue mejorando su servicio y agregando cosas a su app. La aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo, sigue innovando tanto en su versión móvil como en la de escritorio. Los mensajes temporales o el reloj para los mensajes no leídos son algunos ejemplos..

En la nueva función de WhatsApp se podrán utilizar las reacciones de Facebook en los chats. Ahora podrás poner a los mensajes de tus contactos un Me gusta, Me encanta, Me importa, Me divierte, Me asombra, Me entristece o Me enoja.

Las reacciones de Facebook ya están disponibles en WhatsApp

Cómo activar las reacciones de Facebook

Para activar las reacciones de Facebook en WhatsApp, es necesario contar con el navegador Google Chrome y seguir estos sencillos pasos:

- Accede al navegador

- Descarga la extensión WhatsApp Web

- Abre otra pestaña en Chrome y accede a WhatsApp Web

- Selecciona las extensiones y oprime el icono del signo de más

- Al seleccionarlo, se desplegará un menú de opciones. Elige en la opción Enable Facebook reactions.

- Mueve tu cursor sobre cualquier mensaje para que aparezcan las reacciones.

Con estos pasos ya podrás contar con las reacciones de Facebook para tus chats en WhatsApp. A partir de este momento ya podrás contar con las reacciones para publicarlas en cada mensaje que recibas de tus contactos.