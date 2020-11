Just Dance 2021: Estas son las canciones que pronto podrás bailar en el juego

Just Dance 2021 llega esta semana y promete ponerte a bailar por horas gracias a las 40 nuevas canciones que incluirá este popular juego que estará disponible para usuarios de Google y los de las principales consolas de videojuegos.

Entre ellas destacan famosas canciones como "Don't Start Now" de Dua Lipa, "Feel Special" de TWICE, y “Señorita” de Shawn Mendes y Camila Cabello.

Pero también podrás bailar con temas como “Dance Monkey” de Tones And I, “Que Tire Pa Lante” de Daddy Yankee y hasta “all the good girls go to hell” de Billie Eilish.

Además, Ubisoft señaló que si compras el juego, tendrás acceso sin costo a un mes de Just Dance Unlimited, un servicio de streaming por suscripción con el que podrás bailas más de 550 canciones.

En Just Dance 2021 los jugadores podrán crear sus propias listas de reproducción para divertirse con amigos y toda la familia, pues también incluirá ocho nuevas coreografías para niños.

Cabe mencionar que el famoso juego de baile costará 999 pesos y estará disponible para usuarios de Stadia, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. También llegará para las consolas de nueva generación de Sony y Microsoft: PlayStation 5 y Xbox Series X.

A continuación te dejamos la playlist que preparó Ubisoft para que vayas calentando motores y alistes tus mejores pasos de baile:

