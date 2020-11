Apple Event: Una cosa más, resumen completo del evento

Hace una semana Apple sorprendió al anunciar que habría un evento más antes de terminar el año. Bajo la frase “One more thing” clásica de Steve Jobs este evento emocionó a todos los fanáticos de la marca de la manzana que pensaban que no habría más noticias de la marca hasta 2021.



El evento comenzó con Tim Cook desde el Apple Park en Cupertino platicando de la velocidad a la que Apple está lanzando productos y haciendo un recuento de los productos que se han lanzado durante este año.



El primer producto del que habló fue de la Mac, que ahora es más potente que nunca y con la que los usuarios pueden hacer cosas sorprendentes, innovar, crear y tratar de cambiar el mundo.

En junio anunciaron que la Mac iba a evolucionar a usar los chips Apple Silicon y que esta computadora se anunciaría antes de que terminara el año por lo que fue lo siguiente de lo que hablaron.



El nuevo chip de Mac se llamará M1 y será el primer chip creado especialmente para computadoras Mac que les dará un rendimiento muy interesante. Antes las computadoras tenían diferentes chips para diferentes cosas y con M1 todos estos chips están en uno mismo brindando más potencia necesitando menos poder ya que te dará el doble de desempeño con una tercera parte de la energía que usan las computadoras normalmente.





Continuaron hablando de lo bien que funciona Big Sur, el nuevo sistema operativo de las computadoras de Mac en las que ya cuentan con el chip M1 haciéndolas más rápidas, con mejores gráficos y mucho más seguras.



Además, algo que le preocupaba a los usuarios era la compatibilidad de las apps existentes con este nuevo chip, pero confirmaron que así como las apps funcionan con chips Intel funcionarán con estos nuevos chips de Apple. Además este nuevo chip hará operaciónes mucho más rápidas en las aplicaciones ya existentes que estén ambientadas al nuevo sistema operativo.



Siguieron con la presentación hablando de la primera MacBook Air con el nuevo chip M1 de Apple que la hace 3 veces más rápida que muchas laptops disponibles en el mercado y que además tendrá la batería más duradera de todas las MacBook Air del mercado. La cámara de la computadora también presenta mejoras y la computadora ahora contará con TouchID para hacer más seguras las compras dentro de la computadora.

La MacBook Air no es la única computadora que tendrá el nuevo chip M1, también la Mac Mini recibirá esta actualización para darle mejor rendimiento a las computadoras ya que tendrá gráficos 6 veces más rápidos e incluso podrás jugar videojuegos mientras le exiges a tu computadora.





Y por supuesto que no podía faltar la integración de este nuevo chip M1 a la MacBook Pro de 13 pulgadas que además de las mejoras de rendimiento que vendrán en esta computadora su batería tendrá el tiempo de duración más alto de todas las computadoras y cuenta con un micrófono que ayuda a que el audio se escuche limpio y sin interferencias.

Ahora cuenta con dos entradas Thunderbolt.

Estas nuevas computadoras estarán disponibles a partir del día de hoy 10 de noviembre y se entregarán a partir de la siguiente semana y por su parte, Mac Os Big Sur estará disponible el 12 de noviembre

El evento finalizó con uno de los clásicos videos de Apple en el que comparan una computadora con una persona que dice "I'm a PC" y que trata de demostrar que es igual de efectiva que una Mac.





