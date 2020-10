¡Let's Sing Presents Queen, el videojuego que te pondrá a cantar!

Ravenscourt y Voxler lanzaron una nueva edición de su videojuego Let’s Sing que se llama Let’s Sing Presents Queen como homenaje al 50 aniversario de la banda.

El videojuego incluye 30 de los mejores temas de Queen que podrás disfrutar y cantar desde casa; y si no tienes micrófono no te preocupes ya que con la aplicación de celular Let’s Sing Microphone-app (compatible con iOS y Android) podrás convertir tu celular uno y disfrutar al máximo.

El juego cuenta con seis diferentes modos:

-Let’s Party: Arma dos equipos de hasta cuatro jugadores cada uno durante una fiesta y con un micrófono los equipos se enfrentarán al azar para ver quien será el ganador.



-Feat: En el que puedes cantar con un amigo o en dueto con Freddie Mercury y mientras más coincidan las voces más puntos tendrás en “compatibilidad”.



-Concurso mundial: En este modo tendrás que ir subiendo en las clasificaciones desafiando a otros cantantes en línea y el juego mostrará sus actuaciones como si estuvieran cantando juntos.



-Jukebox: Una lista de canciones con las que podrás improvisar.

-Mix Tape 2.0: Medleys innovadores y con una lista de canciones que nunca es igual.



-Clásico: como bien lo dice su nombre, el modo que todos conocemos y que mientras más notas correctas cantes mejores puntos tendrás.





Las canciones que podrás disfrutar en este videojuego son:

• A Kind of Magic

• Another One Bites The Dust

• Bicycle Race

• Bohemian Rhapsody

• Breakthru

• Crazy Little Thing Called Love

• Don’t Stop Me Now

• Fat Bottomed Girls

• Good Old Fashioned Lover Boy

• Headlong

• I Want It All

• I Want To Break Free

• Innuendo

• It’s A Hard Life

• Killer Queen

• Now I’m Here

• One Vision

• Play The Game

• Princes Of The Universe

• Radio Gaga

• Save Me

• Somebody To Love

• The Invisible Man

• The Show Must Go On

• Tie Your Mother Down

• Under Pressure

• We Are The Champions

• We Will Rock You

• Who Wants To Live Forever

• You’re My Best Friend



Lets Sing Presents Queen es un videojuego que sin duda vale la pena ya que te hará pasar un buen rato y olvidarte del encierro.

Disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch, XboxOne y Xbox One X.



Por Redacción Digital El Heraldo de México