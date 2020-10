Nintendo Direct Mini: Hitman, Immortals Fenyx Rising ¡y una sorpresa de Hyrule Warriors Age of Calamity!

Se acerca el cierre de año y con él el lanzamiento de las consolas de nueva generación, así que por si fuera poco el hecho de que ahora podamos ver el unboxing de los Xbox Series X y Xbox Series S, Nintendo no podía quedarse atrás y el 28 de octubre por la mañana nos sorprendió con un Nintendo Direct Mini.

Como ya es costumbre este evento nos tomó completamente por sorpresa y en el presentaron diferentes títulos entre los que destacan:



Control Ultimate Edition- Cloud Version: Un juego que cuenta con más de 80premios en el que a modo de aventura de acción en tercera persona disfrutaras de una gran historia desarrollada por Remedy Entertainment.

Control ya está disponible en la Nintendo eShop.

Hyrule Warriors: La era del cataclismo, 100 años antes de Breath of de Wild sucede esta nueva y épica aventura llena de acción que nos llevará a descubrir que ocasionó el cataclismo. Lo mejor: es posible controlas gigantescas bestias que ayudarán a los jugadores y el demo ya se encuentra disponible para que disfrutes el primer capítulo de esta nueva aventura.



Immortals Fenyx Rising: en este videojuego te convertirás en el semidiós Fenyx para salvar tu hogar y a los Dioses griegos enfrentándote a bestias mitológicas para llegar a derrotar a Typhon, el enemigo más mortífero de esta historia.

Este videojuego estará disponible el 3 de diciembre.

Continuaron con Bravely Default II, un RPG de Square Enix en el que los jugadores conocerán personajes extraños y se enfrentarán a curiosos enemigos. Después llegó el turno de títulos como: Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, No more Heroes III y Hitman 3- Cloud Version, último videojuego de la trilogía de World of Assassination con el que esta franquicia hace su primera aparición en Nintendo Switch.



Terminaron con Surviving the Aftermath, Tropico 6 Nintendo Swich Edition, Bakugan: Campeones de Vestroia y Grifylands: Nintendo Switch Edition.



Con esto no queda mas que esperar las siguientes sorpresas de Nintendo y que Mario Kart Home Circuit llegue a nuestro país.