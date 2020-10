Este traductor permite que gamers se comuniquen aunque hablen distintos idiomas

La tecnología forma parte importante de la vida moderna. Está en nuestros teléfonos, televisores, videojuegos y hasta en los focos de nuestras casas.

Y es gracias a ella que muchas personas han podido sobrellevar la pandemia de Covid-19 que azota al mundo desde inicios de este año; pues ha sido de vital importancia para mantener el contacto durante el aislamiento.

Durante la cuarentena debido al virus, muchos también han encontrado en los videojuegos un escape de la realidad o la forma de hacer que el tiempo pase más rápido y mantener comunicación con alguien más, no por ello juegos como Among Us o Fall Guys: Ultimate Knockout tuvieron un boom en estos meses.

Una de las ventajas de los videojuegos en línea es que podemos enfrentarnos (o convivir) con personas de diferenes partes del mundo con las que compartimos afición por alguna temática en especial.

Sin embargo, la realidad es que en estos casos no todos dominamos siquiera los conceptos básicos de otras lenguas como para poder entender bien a nuestros compañeros de juego -¡o saber cuando nos ofenden!-.

¿¿¿Qué dijo???

Afortunadamente, el problema del idioma ya no va a atormentar más a los gamers, pues ya existe un traductor -hecho con inteligencia artificial- que en tiempo real nos dice en nuestro idioma lo que expresan los jugadores del otro lado de la pantalla.

La marca Acer lanzó SigridWave, un traductor en tiempo real dirigido a los gamers, pues cuenta con más de 10 millones de frases biilingües relacionadas con los videojuegos, además de que también le incluyeron algunos modismos y elementos de la jerga de los videojuegos.

Este tipo de inteligenica artificial formará parte de Planet9, la nueva plataforma de eSports desarrollada justamente por Acer, la cual fue prpsentada durante un evento especial el pasado miércoles.

¿Quieres saber más sobre SigridWave? Checa el video a partir del minuto 38:

