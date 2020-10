PlayStation 4: Video recuerda sus juegos más emblemáticos previo a llegada de PS5

El próximo 12 de noviembre es el estreno en México y otros países de la tan esperada PlayStation 5, la nueva consola de Sony que promete revolucionar el mundo de los videojuegos.

La PS5 no llegará a sustituir por completo a su antecesora, ya que aún habrá juegos para la PlayStation 4, además de que recientemente se le han añadido funciones que serán compatibles con la nueva consola.

Tuvieron que pasar siete años para que Sony lanzara una nueva generación de PlayStation, por lo que fue necesario rendirle un sentido homenaje a la PS4.

¡Gracias por tanto PS4!

Por medio de un video de casi cuatro minutos, la compañía recopiló los 180 videojuegos de PlayStation 4 que, a su consideración- definieron la generación de consolas que llega a su fin en noviembre.

En la grabación podemos ver todo tipo de juegos, pero lo principal es que sólo nos muestran un segundo de cada uno; sin embargo, no necesitamos más tiempo para reconocerlos pues, en efecto, son títulos emblemáticos ordenados cronológicamente.

El video nos muestra pasaje de títulos de estreno en aquel entonces como Killzone: Shadow Fall y Knack, pasando por exitosos juegos como Grand Theft Auto V, Fortnite, FIFA, Overcooked!, Batman Arkham Knight, The Witcher 3, Fall Guys y Alien Isolation.

Pero también hace un recorrido por juegos icónicos como Far Cry 5, Pro Evolution Soccer (PES), Metal Gear, Until Down, The Last Guardian, así como las franquicias de FIFA y Madden, Resident Evil 7, The Last of Us, Red Dead Redemption 2 y God of War.

¿Quieres conocer qué otros juegos marcaron la historia de PS4? Aquí el video completo:

