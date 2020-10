¡Juegos GRATIS! Así celebra SEGA su 60 aniversario

Una de las desarrolladoras más famosas en la industria de los videojuegos, SEGA, celebra su 60 aniversario con el lanzamiento de cuatro juegos nuevos, así como también otros títulos creados exclusivamente para la ocasión, que estarán gratis en Steam, y muchos descuentos en el catálogo de la empresa.

El evento tendrá una duración de 60 días, en el que los jugadores podrán hacerse acreedores a destacados títulos de la franquicia como; Sonic, Yazuka, Virtua Fighter, entre otros.

Algunos videojuegos de SEGA ya se encuentran disponibles con descuentos de hasta el 90%, tal es el caso de SEGA Mega Drive and Genesis Classics PACK que contiene 50 títulos clásicos por tan solo $133 pesos mexicanos. También hay algunos títulos gratuitos por tiempo limitado y que serán tuyos para siempre en cuanto lo descargues.

Si quieres obtener gratis Saturn NiGHTS Into Dreams tendrás que vincular tu cuenta de Steam con tu cuenta de mail en el sitio que creó SEGA para este festejo.

Otro título que se encuentra disponible de forma gratuita es Sonic The Hedgehog 2. Con respecto a los mini juegos podrás descargar a partir del 18 de octubre Golden Axe: Reborn (título que sólo tiene un nivel y fue cancelado), Streets of Kamurocho disponible del 17 al 19 de octubre, Armor of Heroes del 15 al 19 de octubre y Endless Zone del 16 al 19 de octubre.

Por último SEGA anunció que tanto sus redes sociales como su página web oficial, continuarán brindando contenido relativo a este aniversario.