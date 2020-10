Among Us: consigue los sombreros de Halloween con este sencillo truco

Como muchos videojuegos, Among Us no podía quedarse fuera de las festividades así que para Halloween tiene preparados unos sombreros especiales, pero si tu ya quieres tenerlos y presumirlos durante tus partidas te platicamos como puedes conseguirlos anticipadamente.



En realidad es un proceso muy sencillo que se basa en engañar a los dispositivos, lo único que hay que hacer es ir a los ajustes de tu celular, computadora o dispositivo desde el que juegues, desactivar la opción que establece la hora automáticamente y poner como fecha el 31 de octubre de 2019. Es importante que sea de 2019 porque si lo intentas con 2020 no te dejará “adelantarte” en el tiempo.

Ya que hayas cambiado la fecha, cargas una nueva partida en el juego y en el lobby dentro de la laptop podrás personalizar a tu personaje con los sombreros disponibles que podrás desbloquear para usar en cualquier momento. Si no te funciona a la primera no te desanimes, vuelve a repetir el proceso y eventualmente lo lograrás.

Entre los sombreros podrás encontrar cuernos, una calabaza, un gato, orejas de murciélago, un sombrero de bruja y muchos más.



Es recomendable después de realizar este cambio regresar la opción de establecer la hora automáticamente para que no se vayan a ver afectados otros sistemas.

Habrá que esperar al día de Halloween para ver si hay nuevas sorpresas en Among Us, el videojuego que se ha vuelto el favorito de muchos



Por Redacción Digital El Heraldo De México

msr